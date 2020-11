Les nouvelles en provenance de Corée donnent beaucoup plus de force aux rumeurs des derniers mois.

Nous vous racontons depuis des semaines les rumeurs qui n’arrêtaient pas d’arriver d’Asie sur le prochain produit phare de Samsung, le Galaxy S21 et ses différentes variantes, ainsi que sur le prochain téléphone pliable qui arrivera, le Samsung Z Fold 3, et la vérité est qu’avec ils peuvent être appliqués à 100% de ce que Si la rivière fait du bruit, c’est que l’eau coule.

Et c’est que Samsung a confirmé au milieu coréen Ajou Economy que le Galaxy S21 Ultra comme lui Galaxy Z Fold 3 sera accompagné de l’accessoire le plus célèbre de la société coréenne ces derniers temps, le S-Pen.

Le Galaxy Z Fold 3 ira jusqu’au dernier

On a beaucoup dit que les téléphones pliables seraient l’avenir, mais la vérité est que pour le moment, ils n’ont été relégués qu’aux consommateurs les plus audacieux (et avec les poches les plus étendues). On s’attend à ce que dans un avenir pas trop lointain, ils soient plus abordables et continuer à gagner des avantages à la recherche d’une amélioration de l’expérience utilisateur comme cela se produit avec l’ajout du S-Pen.

Avec l’inclusion du S-Pen, il est indéniable que le Samsung Galaxy Z Fold 3 fait un pas de géant pour continuer à gagner des adeptes, mais ce ne sera pas la seule grande nouveauté en termes de technologie de pointe. La firme coréenne y inclura les caméra sous l’écran, combinant ainsi les deux technologies Samsung les plus avancées. Dans un premier temps, l’inclusion d’un caméra pop-up, mais il a été conclu que cela nuirait à l’expérience utilisateur en raison de sa facilité de rupture.

Il est nécessaire d’indiquer que les deux concepts, le S-Pen et la caméra sous l’écran, sont dans la phase finale de leurs tests et seulement des résultats très défavorables ils feraient donner à Samsung marche en arrière dans leurs plans, notamment en ce qui concerne l’objectif sous l’écran.

Enfin, le géant asiatique aurait également confirmé que ce téléphone sortira en juin 2021.

La série Note, le grand perdant

Dans toute innovation, il y a des aspects qui restent à l’écart et, dans ce cas particulier, le grand perdant serait la série Note. Comme nous vous l’avons dit ces dernières semaines, Samsung se dispensera de sa ligne emblématique de téléphones pour se concentrer sur les séries S et Z Fold. Tout cela, selon la fuite Ajou Economy, qui souligne comme source à un travailleur de Samsung lui-même.

Avec l’inclusion du S-Pen, les différences entre la série S et la note étaient déjà minimes, donc Il y a peu de raisons de diversifier l’offre. C’est ça trop étrange qu’à ce stade de l’année, nous n’avions pas un seul détail des prochains smartphones Note Donc soit l’histoire change beaucoup dans quelques mois, soit la série Note 20 se chargera de baisser le rideau sur une gamme de téléphones qui a marqué une époque.