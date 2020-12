Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

C’est un moment frustrant pour acheter une carte graphique, comme toutes les actualités de Nvidia (série GeForce RTX 30) et AMD (série Radeon RX 6000) sont épuisés et si ce n’est pas le cas, ils ont des prix exorbitants. Pour aggraver les choses, non seulement cette génération souffre des revendeurs, mais les options de l’ancienne génération en raison du manque de stock sont également surévaluées, comme le GeForce RTX 2060 et la GeForce RTX 2060 Super, qui auraient fini la production.

Si vous espériez obtenir l’un de ces anciens modèles à prix réduit, cela n’arrivera probablement plus. Selon Overclockers.ru via PC Gamer, la capacité de production des deux cartes a été “complètement arrêtée” et tous les GPU disponibles fabriqués auparavant ont déjà été vendus aux partenaires de la carte d’extension de Nvidia.

Ce climat d’achat est assez défavorable pour les utilisateurs, car la demande dépasse de loin l’offre et les bots qui font tout leur possible pour manquer de stocks disponibles ne font qu’aggraver cette situation.

Avec l’augmentation des jeux utilisant le lancer de rayons, la demande de cartes RTX a explosé et tout le monde veut pouvoir activer le lancer de rayons dans les jeux compatibles, de sorte que la demande a augmenté de façon exponentielle, sans une offre qui puisse la satisfaire. les perspectives semblent incertaines quant à l’avenir des cartes de la génération précédente.

