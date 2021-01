Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le lanceur chilien de League of Legends, Corsaire, s’est fait un nom sur la scène professionnelle du MOBA en Amérique latine. Maintenant, malheureusement, la nouvelle vient du Mexique, que Óscar «Corsario» Aliente ne continuera plus comme rapporteur du TOUT en 2021.

Parmi les raisons de sa déclaration CorsaireOn se rend compte que les adieux ont été amicaux et qu’il n’exclut pas de revenir dans le futur. Apparemment, les raisons seraient d’ordre économique, concernant le coût de la vie au Mexique et les problèmes de déménagement.

Le Chilien a également clarifié dans le Libération que dès le début il y avait la possibilité de ne pas rester au Mexique, mais COVID et l’impossibilité de retourner au Chili l’ont tenté de rester une saison de plus.

Finalement, Corsaire La déclaration se termine par le message suivant: «Je tiens à préciser qu’en aucun cas RIOT n’a voulu continuer avec mes services, ni arrêté de raconter ou de travailler avec eux. De plus, je continuerais volontiers de le faire. Cependant, en raison de facteurs tels que le lieu (littéralement à l’autre bout du continent), le coût de la vie, la famille et les proches, et surtout une offre insatisfaisante, nous n’avons pas pu parvenir à un accord en accord avec les deux parties ».

D’un autre côté, Plugo, l’ancien joueur professionnel chilien de League of Legends a aussi donné des nouvelles, mais c’est lui qui dans cette nouvelle saison Il rejoindra l’équipe d’analystes professionnels LLA.

Je ne serai pas présent en 2021 pour raconter le TOUT. NOUS AVONS GG! AGENT LIBRE! Lire: https://t.co/ngO7Ju2oNy – Corsair (@CorsarioTV) 15 janvier 2021

Chaque table d’analyse a besoin d’un garçon d’anniversaire qui sait rouler sur le sol comme aucun autre, et si nous ajoutons également des championnats et de l’expérience professionnelle, rien ne peut mal tourner, vous ne pensez pas? Bienvenue @Plugolol sur #LLA! pic.twitter.com/jV5v5vhh0G – LLA (@LLA) 19 janvier 2021

