Une autre victime de la pandémie. Nous devrons dire au revoir à «Minecraft Earth», Eh bien, le jeu vidéo de réalité virtuelle né comme une alternative à la dynamique de rue de Pokemon Go, cessera de fonctionner le 30 juin 2021. Cela signifie qu’il bloquera votre téléchargement, supprimera tout données d’utilisateur, progrès et cva anje l’argent investi dans d’autres jeux de la franchise.

Et, comme le jeu ‘Poke Bolls’, le jeu vidéo collaboratif de Microsoft a été conçu en mode bac à sable jouer dans à l’extérieur avec l’interaction de d’autres joueurs, mais, avec le mauvais temps pandémie et le besoin de rester à la maison, car le plaisir était pratiquement perdu.

Bien que les développeurs de Mojang aient essayé de changer les règles et de le rendre plus interactif à l’intérieur, cela n’a pas convaincu les gestionnaires. De telle sorte que “ Minecraft Earth ”, devient l’un des pires échecs de la firme dirigée par Satya Nadella, éliminant le jeu vidéo à seulement deux ans de son lancement en 2019.

«En raison de la situation mondiale actuelle, nous avons réaffecté notre ressources vers d’autres domaines qui apportent de la valeur à la communauté Minecraft et nous avons pris la décision difficile de supprimer Minecraft Earth », explique le site Web d’assistance du jeu.

Ce que nous allons perdre

S’il est vrai que la perte de Minecraft Earth, implique que le jeu Il ne pourra pas être téléchargé à compter de la date de clôture, malheureusement, les joueurs perdront toute votre avance. De plus, à compter du 1er juillet 2020, il ne sera plus accessible et le faits de tous les utilisateurs seront éliminé

Si tu avais la mauvaise jambe de investir de l’argent réel dans les achats en jeu, vous n’en aurez pas d’autre pour passer la cataphyxie. Selon ‘Xataca’, Microsoft échangera tous les rubis Minecraft Earth contre jetons qui peut être utilisé dans l’édition «Bedrock» de Minecraft pour les appareils mobiles.

La bonne nouvelle est que depuis le 5 janvier dernier, les joueurs pourront obtenir le udernière mise à jour du jeu vidéo fourni avec missions et amusement afin que les joueurs puissent avoir une meilleure expérience dans les six prochains mois et de cette manière «Minecraft Earth», va à la postérité. Notre consolation, il se peut que Minecraft ait rejoint le ‘Super Smash Bross Ultimate‘depuis octobre 2020, cela peut être une bonne option pour le remplacer.

