Nous prédisons et annonçons depuis des années la fin de Flash Player, mais la technologie d’Adobe reste d’actualité aujourd’hui. Pendant une courte période, oui, même si cela ne disparaîtra pas de la face d’Internet sans plus, mais il y aura un soutien pour ceux qui en ont besoin pendant un peu plus longtemps que prévu, selon Microsoft.

A savoir. Déjà en 2016, la fin imminente de Flash Player était signalée: iOS et Android l’avaient totalement rejeté en raison des risques de sécurité associés à ce logiciel et sur PC, c’était déjà une chose du passé, même s’il était toujours utilisé. Les experts l’ont donné quelques années avant de disparaître. Ce n’est qu’en 2017 qu’Adobe a fixé une date pour le dernier adieu.

Ce serait à la fin de cette annus horribilis que nous aurions dû vivre, 2020, lorsque tout le support autour de Flash Player se terminera. Et il en sera ainsi, en principe. Les grands navigateurs Web du marché se débarrassera du plugin à la fin de l’année et Adobe a confirmé sa part. Sauf exceptions, et c’est que Microsoft va étirer un peu plus la gomme, comme prévu, avec l’excuse des entreprises clientes.

Microsoft et Flash Player

En d’autres termes, Chromium et ses dérivés (Chrome, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi …) et Firefox se lèvent à l’heure convenue, mais la même chose ne se produira pas exactement avec Internet Explorer et le «vieux» Microsoft Edge. La société a publié une mise à jour détaillant ses plans à cet égard.

Comme prévu, Microsoft Edge cessera d’avoir Flash Player à la fin de l’année– À partir de décembre, le plugin sera désactivé par défaut et les versions publiées avant juin dernier seront complètement bloquées. Même les correctifs de sécurité ne seront pas servis. Le processus, cependant, peut être simplifié si vous le souhaitez.

Cet automne, Microsoft mettra à la disposition des utilisateurs une mise à jour recommandée via Windows Update avec laquelle supprimer toutes les traces de Flash Player du système. Et, prévient Microsoft, il s’agit d’une mise à jour permanente pour laquelle il n’y aura pas de retour en arrière, au cas où il y aurait ceux qui ne seraient pas encore prêts pour cela (n’est-ce pas?).

Cependant, Internet Explorer 11 et l’ancien Microsoft Edge tiendront bon avec une prise en charge limitée jusqu’à l’été 2021. C’est à ce moment que les interfaces utilisateur, les stratégies de groupe et les cadres de développement de Flash Player hérités sont supprimés via de nouvelles mises à jour cumulatives dans Windows 10 et Windows 8.1.

Au-delà de cela, Microsoft continuera à permettre à ses entreprises clientes d’exécuter Flash Player en mode Internet Explorer du nouveau Microsoft Edge, avec une particularité dont il faut tenir compte: il le fera via le plugin officiel d’Adobe, donc il n’aura aucun support d’aucune sorte.