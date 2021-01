Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Intel Optane C’était une ligne de mémoires NVM que la marque de processeurs a lancée en 2017. Celles-ci promettaient d’améliorer la vitesse de l’équipement via la RAM ou aussi directement via les SSD de la ligne Optane. Si son entrée sur le marché a été tiède et même parfois bien accueillie, elle n’a jamais convaincu les plus durs des utilisateurs de PC qu’ils continueront à opter pour du matériel traditionnel.

Maintenant, Tom’s Hardware a confirmé la nouvelle que Intel va rappeler tous ses disques de stockage SSD Optane. Le seul d’entre eux qui continuera sur le marché grâce à des copies OEM et dans les ordinateurs portables sera la mémoire Intel Optane H20, bien que ce soit beaucoup plus basique.

Au revoir alors à Mémoire Optane 900P, 905P, M10 et 800P. Format AIC, U2 et M.2. «Intel ne fournira pas de nouveau SSD Optane Memory en tant que produit de transition pour le segment de marché des clients. Intel se concentrera sur la nouvelle mémoire Optane H20 avec stockage SSD pour le segment de marché client », confirme Intel.

