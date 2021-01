Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces derniers jours on vous a beaucoup parlé de Rust et c’est que le titre de Facepunch profite d’un second souffle qui a conduit au succès viral. Cela ne se reflète pas seulement dans son succès sur Twitch, mais on peut également le voir dans ses ventes.

Ce qui se passe, c’est que Rust a terminé la semaine comme le jeu qui a généré le plus de revenus grâce aux ventes sur Steam au cours des 7 derniers jours. Selon les données de la plate-forme Valve, en étant au sommet, le titre de survie a dépassé Cyberpunk 2077, Sea of ​​Thieves et même Among Us dans les revenus récents.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Rappelons que Rust a gagné en popularité ces dernières semaines grâce à son succès sur Twitch. Cela a augmenté leur nombre de joueurs quotidiens et a également incité plus de joueurs à se joindre au plaisir. Profitant de cela, Facepunch a décidé de le proposer à prix réduit pendant une durée limitée afin que plus de gens puissent y jouer. Tout explique pourquoi il est en premier lieu.

Rust Counter-Strike: Global Offensive – Operation: Broken Flag Cyberpunk 2077 Phasmophobia Radeau Sea of ​​Thieves Among Us Stardew Valley La forêt Baldur’s Gate

Rust est également un succès auprès des joueurs simultanés

Nous avons mentionné précédemment que Rust se débrouillait bien sur des métriques telles que les utilisateurs simultanés quotidiens, mais qu’entend-on par là? Tout d’abord, il a réussi ces derniers jours à battre son record d’utilisateurs simultanés à plusieurs reprises.

Il y a aussi le fait qu’à plusieurs reprises, il s’est positionné comme le troisième jeu avec le plus d’utilisateurs Steam simultanés. Il n’a été surpassé que par Counter-Stirke: Global Offensive et Dota 2, des titres gratuits.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Pensez-vous que Rust passe beaucoup plus de temps en tant que titre gagnant sur Steam? Dites le nous dans les commentaires.

Rust est disponible pour PC et devrait arriver sur Xbox One et PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de survie en cliquant ici.