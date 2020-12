Twitter vient d’annoncer la fin de Periscope, l’application qui avait tellement de potentiel, qu’elle a fini par se saboter. Mais, la plateforme, n’allait pas rester les bras croisés, pendant la transition, le réseau social de Jack Dorsey prépare un nouvel outil appelé ‘Les espaces’, avec lesquels les utilisateurs de Twitter peuvent communiquer via des messages vocaux.

Pouvez-vous imaginer la guerre que cela provoquera! Bien que la plateforme ait insisté sur finir avec les messages de haine et durcir les conditions d’utilisation, trolls et bots, sortent même sous le tapis. La bonne chose est que pour le moment, les “ espaces ” ne seront disponible pour un ggroupe réduit personnes, en plus de promettre d’inclure des alertes pour signaler d’éventuels abus.

Twitter s’engage à écouter la voix des gens, des utilisateurs «Retrouver l’émotion, les nuances et l’empathie qui se perd parfois dans la communication textuelle »et de cette manière, ils peuvent à nouveau interagir les uns avec les autres en groupe ou seuls.

Comme on dit là-bas, il vaut mieux faire du bien pour la connaissance que du mal pour la connaissance et avec les “ espaces ”, la seule chose que Twitter a l’intention de faire est de revenir sur salles de chat de 90’s, mais avec la voix, pour ouvrir des espaces où les gens peuvent communiquer comment, quand et avec qui vous voulez.

Mais, bien qu’il semble que le réseau social du petit oiseau fasse un pas en arrière, il fait encore des pas de géant en avant. Eh bien, selon The Verge, les premières personnes qui auront accès aux espaces seront exclusivement des femmes, utilisateurs de communautés marginalisées et les groupes qui ont tendance à être ousujet d’abus et de harcèlement lorsqu’ils essaient de démarrer des conversations sur la plateforme numérique.

Vérification de compte

Alors que Periscope termine son cycle pour donner naissance à des Spaces, Twitter a également des nouvelles pour le reste des utilisateurs. Après un certain temps, certains utilisateurs ont réussi vérifier vos comptes, le pop-corn bleu est en voie de disparition. Profitant ainsi du voyage, le réseau social réactive le processus pour que chacun puisse le faire.

Jusqu’à présent, on sait que les comptes précédemment vérifiés recevront une notification avec des instructions pour le renouveler, tandis que les utilisateurs qui ont enfreint certains des condition d’utilisation de la plate-forme, ils perdront définitivement le pop-corn bleu. La plateforme a promis de fournir plus d’informations au cours des premiers mois de 2021. En attendant, profitez des derniers jours de Périscope.