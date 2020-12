C’est TOUT ce que vous devez savoir sur le nouveau robot de cuisine que Xiaomi a mis en vente et qui rivalise avec le Thermomix.

Écrit par Christian Collado

L’un des derniers produits à rejoindre l’immense catalogue de produits vendus par Xiaomi c’est un robot de cuisine qui aspire à rivaliser avec des modèles aussi célèbres que le Thermomix ou le célèbre Silvercrest Monsieur Cuisine, plus connu sous le nom de robot Lidl.

Il s’agit du nouveau Robot de cuisine polyvalent OCooker, un robot de cuisine complet que l’entreprise a commencé à proposer dans sa boutique en ligne officielle, YouPin.

Mais, Que propose ce robot de cuisine Xiaomi? Et surtout, Est-ce mieux que vos alternatives Thermomix ou Lidl? Nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur cet appareil intéressant.

À quoi ressemble le robot de cuisine Xiaomi?

Comme la grande majorité des produits proposés à la vente par Xiaomi, le Robot de cuisine polyvalent OCooker semble être un appareil moderne et chargé de technologie.

La première chose qui ressort est son design accrocheur, qui, bien qu’il soit principalement fini en plastique, l’ajout de détails chromés lui donner un look plus moderne que les alternatives d’autres marques.

L’inclusion d’un grand écran tactile complet 7 pouces de diagonale, à partir de laquelle vous pouvez configurer le robot, choisissez des recettes – dont le processus peut être visualisé en vidéo à partir de l’écran lui-même – ou modifiez les paramètres des plats à préparer.

Malgré tout ce qui est inclus, le robot a un design compact, ce qui fait du robot de cuisson polyvalent OCooker un appareil plus ou moins portable que nous pouvons emporter partout avec nous si nécessaire.

Que peut faire le robot de cuisson polyvalent OCooker?

Dans votre annonce, Xiaomi déclare que votre robot culinaire est capable de remplacer environ 21 utilitaires de cuisine grâce à ses fonctions. Apparemment, le robot peut remplacer Cuiseurs à riz, autocuiseurs, moulins à café, balances électroniques, yaourts, hachoirs à viande et de nombreux autres appareils électroménagers.

Pour ce faire, le robot s’appuie sur un logiciel développé par l’entreprise elle-même appelé Cuisson, similaire à celui que l’on retrouve dans les derniers modèles Thermomix.

Ce logiciel a des algorithmes qui optimisent la préparation des plats en temps réel ou l’option de extraire des informations en ligne pour améliorer vos capacités.

Peut-il être une bonne alternative au Thermomix de Lidl?

Compte tenu de ses fonctions, si nous comparons le robot de cuisson polyvalent OCooker avec le Robot culinaire Lidl, on peut en conclure que c’est un bonne alternative. Dans les deux cas on parle de robots capables de remplacer divers appareils de cuisine, avec plusieurs accessoires intégrés et un écran tactile permettant de contrôler le robot.

Maintenant, compte tenu du prix des deux modèles, il est probable que le robot de cuisine Lidl être une option plus intéressante que Xiaomi. Mais il ne faut pas oublier que Lidl ne lance son robot à la vente que sur une base spécifique tout au long de l’année.

Combien coûte le robot de cuisine Xiaomi et quand est-il lancé?

Faites-en un produit lancé à la vente par Xiaomi, ne veut pas dire que c’est un appareil bon marché. Bien que son prix soit intéressant compte tenu de toutes les fonctions qu’il offre, la vérité est qu’il peut être un peu élevé pour certaines parties intéressées.

Le robot de cuisine OCooker peut être acheté dans un prix de 3999 yuans, certains 505 euros pour changer. Cependant, c’est un prix de lancement promotionnel pendant la phase de financement participatif. Une fois lancé sur le marché, le prix augmentera à 5999 yuans, près de 760 euros Au changement.

Son lancement devrait avoir lieu tout au long du mois de décembre. Initialement, ne sera disponible qu’en Chine et on ne sait pas si Xiaomi a l’intention de l’emporter dans le reste du monde. Cependant, il ne devrait pas être difficile de se procurer le robot dans les magasins d’importation les plus populaires.