Il ne fait aucun doute que le jeu payant le plus réussi de 2020 est Animal Crossing: New Horizons. Le nouveau titre dès son premier jour sur le marché a attiré l’attention des joueurs du monde entier et jusqu’à présent, son inertie est incroyable. Peu de jeux peuvent se vanter d’une telle réception et récemment, le titre a battu un autre record en devenant l’un des jeux les plus vendus de l’histoire du Japon.

Comme nous l’avons mentionné récemment, Animal Crossing: New Horizons vient de dépasser les 6 millions d’unités physiques vendues au Japon, ce qui, bien que cela ne surprenne pas beaucoup compte tenu de la popularité du jeu, est extrêmement important, car merci à ce montant, il est devenu l’un des 5 jeux qui ont dépassé cette marque.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le magazine TIME a reconnu Animal Crossing: New Horizons comme l’une des meilleures inventions.

Animal Crossing: New Horizons est le jeu à 6 millions le plus vendu

Nous parlons de Super Mario Bros. (NES), New Super Mario Bros. (Nintendo DS), Pokémon Red & Green & Blue (Game Boy), Pokémon Gold & Silver (Game Boy) et le plus récent, Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch), qui est peut-être le dernier, est cependant celui qui a réalisé le plus rapide, puisqu’il a atteint ce chiffre en seulement 8 mois sur le marché, et les autres, en 4 et 4,5 ans, 26 et 13 mois, selon les informations de la Game Data Library.

Pour mettre les choses en contexte, nous vous disons qu’en juin, Animal Crossing: New Horizons avait vendu 5 337 128 unités au format physique. Ainsi, en 4 mois supplémentaires, il s’est vendu à environ 700 000 exemplaires supplémentaires au format physique.

Il y a quelques mois, nous vous informions qu’Animal Crossing: New Horizons était devenu le deuxième jeu le plus vendu de toute l’histoire du Japon, atteignant 7,5 millions d’exemplaires vendus au Japon, tant au format physique que numérique et nous n’en doutons pas avec Il est temps de devenir le jeu le plus vendu au format physique et numérique.

Que penses-tu de cela? Combien d’exemplaires pensez-vous qu’Animal Crossing: New Horizons se vendra à la fin de son cycle de vie? Dites le nous dans les commentaires.

En raison de la diversité du public qui a accès au titre, Nintendo a récemment averti qu’il ne voulait pas de propagande politique. De la même manière, il vient d’interdire les voyages dans le temps pour profiter d’événements futurs.

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

