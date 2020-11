Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 22/11/2020 16:00

Hyrule Warriors: Age of Calamity c’était assez inattendu. Sans aucun doute, ce jeu a été une agréable surprise, d’autant plus qu’il s’agit d’une préquelle de Breath of the Wild. De cette manière, on pourrait imaginer que d’autres jeux de ce spin-off sont déjà en développement, mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Dans une récente interview avec IGN, Eiji Aonuma, producteur de The Legend of Zelda, a mentionné que pour le moment, il n’est pas prévu de continuer avec la série Hyrule Warriors. Voici ce qu’il a commenté:

«Je pense que les circonstances pourraient s’aligner comme ça à nouveau, mais je ne pense pas que nous nous attendons à ce que cela se transforme en série. Nous prendrions cette décision en fonction de leurs mérites créatifs, comme nous l’avons fait cette fois. “

D’un autre côté, Yosuke Hayashi, producteur d’Age of Calamity, a mentionné que: “Je pense que cela dépend si nous avons une idée qui rendra tous les fans heureux!” De cette façon, il semble que pour le moment il n’y a pas de plans pour faire un autre guerrier Hyrule, bien que cette idée ne soit pas exclue pour un futur.

Vous pouvez consulter notre revue Hyrule Warriors: Age of Calamity ici, ainsi que notre entretien avec les développeurs du jeu ici.

Via: IGN

