Audible, une filiale d’Amazon, a annoncé aujourd’hui un nouveau plan d’abonnement moins cher qui propose des podcasts exclusifs et d’autres contenus audio pour seulement 7,95 $ par mois. Audible Plus a plus de 68 000 heures de contenu provenant de plus de 11 000 productions originales auxquelles ses abonnés peuvent accéder.

La société promet d’ajouter encore plus de contenu exclusif dans les semaines à venir, y compris un podcast réalisé avec Pushkin Industries et d’autres célébrités telles que Alicia Silverstone, Michael Caine et Josh Gad.

Pour ceux qui sont déjà abonnés aux plans Or ou Platine d’Audible, ceux-ci seront fusionnés dans un nouveau plan appelé «Audible Premium Plus». Pour le prix de 14,95 $ par mois, il offrira l’accès au catalogue Audible complet avec des crédits pour obtenir des livres audio qui ne sont pas disponibles dans Audible Plus.

Tel que rapporté par The Verge, Audible Plus est complètement sans publicité, et même ses podcasts originaux n’auront aucune publicité. Rachel Ghiazza, responsable du contenu chez Audible, a déclaré que la société s’était engagée à fournir un contenu original et personnalisé à ses abonnés.

Ce qui nous différencie, c’est vraiment notre concentration sur un contenu soigneusement sélectionné, puis aussi cette haute qualité et cette barre de narration narrative – ce truc avec un début, un milieu et une fin.

Audible Plus sera disponible en version bêta à partir du 27 août, tandis que les abonnés Audible Premium Plus pourront déjà accéder à la bibliothèque Audible Plus à partir d’aujourd’hui.

Il est intéressant de noter à quel point le marché du contenu audio est de plus en plus contesté. Alors que Apple Podcasts domine toujours la part de marché des joueurs de podcast, Spotify a pris la tête dans certaines régions et maintenant d’autres entreprises investissent pour rejoindre la concurrence. Spotify, en particulier, investit dans des podcasts originaux pour tenter de devenir un lieu centralisé pour tout le contenu audio.

Pendant ce temps, des rumeurs indiquent qu’Apple travaille également à renforcer sa plate-forme de podcast avec un contenu exclusif, qui comprend des podcasts avec les stars des émissions Apple TV +. Cependant, on ne sait pas si Apple prévoit de présenter ces podcasts originaux en tant que contenu gratuit ou si l’entreprise souhaite lancer une plate-forme payante comme Audible.

