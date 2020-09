Comme chaque été, cette année aussi il y en a téléphone augmente aux portes. Une situation qui se déroule désormais en continu mais qui, cette fois, concerne directement les opérateurs TIM, Vodafone et Tiscali. Comme nous le savons tous, par conséquent, les remodulations s’avèrent être à sens unique et, tout cela, exaspère les utilisateurs qui se retrouvent à payer des dizaines d’euros de plus chaque mois.

Tiscali augmente

Aussi Tiscali Mobile rejoint les opérateurs qui réalisent des remodulations. L’opérateur, en effet, a récemment contacté ses utilisateurs pour les informer d’un majoration mensuelle de 2,99 euros, cependant accordant des contenus supplémentaires pour 60 minutes d’appels, 10 SMS et 1 Giga d’Internet en 4G.

Vodafone Unlimited +: 2,99 euros de plus par mois

Vodafone a récemment averti ses clients que une augmentation de 2,99 euros est attendue pour tous ceux qui se sont inscrits à un Illimité + tarif. Voici le communiqué de presse officiel de l’opérateur rouge:

« À partir du 8 décembre 2019, le coût de votre offre Internet Unlimited + augmentera de 2,99 euros par mois. Nous permettant de continuer à investir dans le réseau pour toujours vous offrir la plus haute qualité de nos services. Pour plus d’informations, rendez-vous sur voda.it/info. Nous vous rappelons que, conformément à l’article 70, paragraphe 4, du décret législatif du 1er août 2003 no. 259, de la résolution 519/15 / CONS et des conditions générales du contrat, si vous n’acceptez pas cette modification, vous avez le droit de résilier le contrat ou de passer à un autre opérateur tout en conservant votre numéro. Il n’y aura pas de pénalités ni de frais de désactivation jusqu’au 7 décembre 2019, c’est-à-dire jusqu’au dernier jour de validité des conditions précédentes, en précisant comme motif de retrait « modification des conditions contractuelles ».