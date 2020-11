Éditorial: Anime / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Près de deux mois d’excitation et de divertissement pour les joueurs prendront fin aujourd’hui. La première version 100% gratuite et numérique d’Expogame, présentée par SamsungCe fut un grand succès et aujourd’hui il se terminera par un gala virtuel.

Pour la même raison, pour clôturer l’événement, le Prix ​​Expogame, où les jalons du monde du jeu vidéo seront reconnus, ainsi que la mise en avant des titres qui ont donné lieu à des discussions tout au long de l’année, ainsi que la mise en avant des grands moments du festival. La session de longue durée débutera à 15 h 00 et se terminera vers 20 h 00. Différentes reconnaissances et récompenses seront également présentées, classées par section et catégories.

Les gagnants de ces prix seront choisis par le peuple, votant sur le site de l’événement, www.expogamechile.cl/awards, afin que leurs jeux préférés conservent les récompenses respectives. Les votes des autres sections (meilleur fanart, meilleur cosplay, meilleur cosplay anime) seront définis par le jury Expogame et annoncés lors du gala.

En outre, Samsung va tirer au sort un moniteur LED incurvé de 24 pouces . La marque, qui a sponsorisé cette édition de l’événement, donnera ce moniteur aux personnes qui, en plus de voter, suivront les instructions du concours qui seront téléchargées sur l’Instagram de l’événement, @expogamechile.

Merci de faire partie de l’instance!

