La gamme haut de gamme de Xiaomi est principalement composée de la famille Mi X (Mi 9, Mi 10, Mi 11, etc.) et du Redmi K, des terminaux parfois arrivés en Espagne sous le nom de My XT. Par conséquent, il est intéressant de connaître le mouvement avec la famille Redmi K en Chine, car certaines de ses variantes peuvent atteindre l’Europe sous un autre nom.

Après avoir officiellement présenté le Xiaomi Mi 11, la société a confirmé l’arrivée future du Redmi K40, un appareil qui partagera un processeur avec le Mi 11 et qu’il viendra à un prix moins cher, si les conversions sont respectées sur la base du prix officiel en Chine.

Puissance maximale et prix inférieur pour le Redmi K40

Dans un 2020 avec MediaTek comme protagoniste, il n’était pas fou de penser que Xiaomi pariait sur l’entreprise dans des modèles en dehors de ses limites de gamme. Heureusement pour ceux qui préfèrent la main de Qualcomm, la société a officialisé que Le Xiaomi Redmi K40 arrivera avec un Snapdragon 888, le meilleur processeur d’aujourd’hui pour les téléphones Android.

De Weibo Redmi a confirmé que le K40 aura un écran sans courbes et une batterie de plus de 4000mAh

Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur cet appareil, bien que dans un article récent de Weibo, Xiaomi lui-même ait révélé que il aura une batterie de “plus de 4 000mAh” et un écran sans courbures. Ce sera un point différentiel avec le Mi 11, qui a un écran légèrement incurvé.

Le prix de cet appareil en Chine sera de 2999 yuans: environ 380 euros pour changer. C’est un prix nettement plus élevé que les 1 599 yuans à partir desquels le Redmi K30 est parti, bien que cet appareil ne soit pas arrivé en Espagne. Pour plus de contexte, rappelez ici que le Xiaomi Mi 10T (le plus similaire à un modèle K en Espagne) dépasse 440 euros, il n’est donc pas difficile que, en cas d’atteindre l’Europe avec un autre nom, le K40 dépasse 500 euros.

