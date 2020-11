Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Que vous soyez son disciple ou non, AuronPlay Il est sans aucun doute l’un des streamers les plus appréciés de la communauté hispanophone, accumulant une large base d’adeptes et de fans au fil des ans. Désormais, au-delà de son charisme de personnalité publique, Auronplay a montré qu’il avait un grand cœur, puisque le streamer a fait don de plus de 500 euros à un adepte pour qu’il puisse opérer son minou aux urgences.

L’utilisateur nommé “mar” sur Twitter avait demandé de l’aide au streamer via les réseaux sociaux, car son chat Loki a dû subir une intervention chirurgicale en raison de problèmes de santé. Cette opération a coûté 1000 euros, un chiffre très élevé pour le propriétaire qui n’avait réussi à récolter que la moitié de l’argent pour l’opération, manquant 500 euros supplémentaires et craignant que si elle ne collectait pas l’argent, ils ne rendraient pas le loki.

vous avez déjà tout dans votre PayPal, bonne chance. 🤟 – AuronPlay (@auronplay) 14 novembre 2020

En raison de la diffusion par les utilisateurs sur Twitter, AuronPlay a vu ces messages et a retweeté la propriétaire, l’informant que le dépôt avait été effectué et lui souhaitant bonne chance. D’autres streamers comme Cristinini Oui Mayichi Ils ont également proposé d’aider le propriétaire de ce chaton, mais elle a refusé car elle en avait déjà assez pour payer l’opération de son loki kitty.

La propriétaire a révélé que son chat était sorti de l’opération en bon état et qu’elle était déjà à la maison en train de se reposer. J’adore les fins heureuses. Si vous souhaitez suivre l’histoire de cette propriétaire et de son chat, vous pouvez accéder à son profil Twitter en cliquant ici.

