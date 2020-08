Google Maps c’est certainement l’une des applications de navigation les plus populaires et les plus utilisées au monde. Ceci, en fait, offre à ses utilisateurs de nombreuses fonctionnalités et options qui leur permettent de planifier leur voyage – en voiture, à pied ou autre – au mieux, en établissant le meilleur et plus rapide itinéraire.

Et si je vous disais qu’il existe une application qui propose quelque chose que Google Maps ne propose pas encore? Il s’appelle Gaode, a été développé par la société chinoise AutoNavi et est l’une des premières applications au monde à proposer aux conducteurs une navigation en réalité augmentée.

Google Maps propose quelque chose de similaire pour le mode marche. Il s’agit de la fonction Vue en direct, grâce auquel il est possible de recevoir des informations sur l’itinéraire en AR, en pointant l’endroit avec la caméra et affichage des directions sur l’écran du smartphone. En ce qui concerne le guide, cependant, l’application ne prend en charge que l’interface cartographique classique et le mode satellite.

Gaode, l’application de navigation en réalité augmentée

C’est ce qui le distingue Gaode du service Google. Disponible uniquement pour le marché chinois, Gaode utilise l’appareil photo du smartphone observer la route devant vous et fournir toutes les informations nécessaires, y compris les instructions de navigation pour montrer dans quelle direction aller en temps réel, mais aussi pour mettre en évidence la signalisation routière et émettre des avertissements en cas de collision. Cependant, l’interface de vue de dessus classique est disponible, qui peut être facilement accessible en sélectionnant l’élément approprié.

Cependant, les risques et les limites doivent être gardés à l’esprit. En fait, une telle fonctionnalité pourrait distraire le conducteur et demandez-lui de regarder l’écran plus longtemps que vous ne le faites actuellement avec la carte classique. Deuxièmement, il faut considérer que pour fonctionner, cette fonctionnalité nécessite une caméra. Des services comme CarPlay e Android Auto, par conséquent, ils ne prendront pas en charge la navigation AR et – en ce sens – cette technologie reste ancrée au smartphone.

Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que sur Android, mais l’équipe Gaode travaille déjà sur l’implémentation sur l’iPhone.