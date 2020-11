Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Regardons les choses en face, vos Sims ont probablement une vie meilleure que vous, ils ont de grandes maisons, de beaux vêtements et plus d’opportunités dans la vie que la moyenne d’entre nous. Et pas seulement cela, les Sims peuvent maintenant jouer Cyberpunk 2077 sur leurs ordinateurs, anticipant pleinement le lancement du jeu le 10 décembre.

Tu peux lire: Cyberpunk 2077: nouvelle configuration PC requise

Ceci est possible grâce au mod Meilleurs jeux informatiques, qui donne une mise à jour complète des jeux disponibles auxquels nos sims doivent jouer, ainsi qu’un joli PC pour passer le temps. Le PC est livré avec des jeux comme: GTA V, Sekiro: Shadows Die Twice, Forza Horizon 4, Persona 4 Golden, League of Legends Oui Monster Hunter: Monde.

Ce mod ajoute de vrais montages des jeux, ainsi que leurs sons originaux. Il convient de noter que vous ne pouvez pas vraiment jouer à ces jeux avec tous leurs mécanismes, cartes et complexités, au cas où ce ne serait pas évident.

Vous pouvez trouver ce mod de Better Computer Games à télécharger sur Mods Les Sims et Nexus Mods.

