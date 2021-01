Plus de 40 opérateurs mobiles virtuels proposent leurs services sur tout le territoire, chacun avec son offre particulière de les taux qui composent une multitude de combinaisons pour parler et naviguer, mais pour différencier entre eux, non seulement le prix et les concerts inclus dans chaque tarif entrent en jeu.

Une fois les appels passés à l’arrière-plan après que les minutes illimitées sont devenues presque omniprésentes, les opérateurs ont opté pour d’autres avantages et services pour attirer l’attention des utilisateurs.

Meilleure utilisation des données mobiles et des services supplémentaires

Les gigaoctets occupant une grande partie des feux de la rampe pour les tarifs, il n’est pas surprenant que les opérateurs aient réussi à les faire les données mobiles peuvent être pleinement exploitées grâce aux avantages comme l’accumulation et le partage de Mo par différentes méthodes.

La accumulation de concerts non consommés Pouvoir les dépenser lors du prochain cycle de facturation est l’un des avantages les plus répandus depuis que Vodafone yu l’a lancé en 2012, bien que sa popularité n’ait pas atteint la naissance de Lowi en 2014. Depuis, ils sont également disponibles à Simyo, Amena, Pepephone , Digi, Finetwork, Oléphone, Jazztel, Lebara ou encore le prépayé Republic Mobile, avec des conditions que nous détaillons ici.

Le partage de mégaoctets avec d’autres utilisateurs est un autre moyen de réduire les gigaoctets contractés, afin que vous puissiez céder vos propres données à d’autres clients du même opérateur ou initiatives de solidarité. C’est un avantage offert par Lowi, finetwork et, dans une moindre mesure, ION mobile.

La partage de mégaoctets entre parents qui sont sous le même propriétaire peuvent également partager des données, sous la forme d’un sac de données commun pour toute la famille qui est rendu plus efficace en compensant les utilisateurs qui consomment le plus avec les utilisateurs qui dépensent le moins de données. C’est une installation offerte par Movistar, Orange, Yoigo, Jazztel, Pepephone, Jiayu, mobilfree ou Ahí +.

La partagez des mégaoctets de votre propre taux avec d’autres appareils A travers multiSIM et eSIM, c’est un avantage que l’on retrouve chez Movistar, Vodafone, Orange, O2, Virgin telco, ION mobile, Lemmon ou SUOP.

En plus de tous les avantages liés à la meilleure utilisation de vos concerts, certains opérateurs en proposent d’autres services supplémentaires comment peuvent-ils être;

Opérateurs proposant des appels à bas prix depuis l’Espagne vers d’autres pays: on trouve ici des tarifs prépayés spécifiques tels que Orange Mundo, Vodafone Mi País ou le bonus international de Movistar, mais il existe aussi des opérateurs mobiles virtuels spécialisés dans les appels pas chers à l’étranger, qui proposent bonus de minutes à un groupe de paysBien que certains de ces MVNO soient spécialisés dans des publics plus spécifiques comme le Digi roumain, le mobile chinois YOU ou le homard anglais.

Opérateurs qui incluent des SMS gratuits sur vos tarifs mobiles.

Opérateurs proposant des téléphones mobiles avec paiement échelonné. Vodafone, Orange, Yoigo, Amena, Jazztel ou Simyo comprennent généralement des économies pour l’achat différé, mais il y a aussi ceux qui appliquent des commissions de financement dans des cas tels que Movistar ou Yoigo. Dans tous les cas, l’achat du mobile en plusieurs fois implique la signature de la permanence, qui peut varier entre 6 et 36 mois selon l’opérateur. En cas d’annulation anticipée, il sera nécessaire de payer les frais restants et dans certains cas, une pénalité supplémentaire pourra également s’appliquer.

Opérateurs qui offrent un service de télévision payante avec décodeur pour regarder les chaînes premium en direct, accéder au contenu à la demande et bénéficier de fonctionnalités supplémentaires telles que l’accès au contenu des sept derniers jours ou le contrôle direct.

Vous pouvez accéder à toutes les informations sur le tarifs et conditions de tout opérateur en cliquant sur son logo dans le résumé suivant de opérateurs avec des avantages supplémentaires:

En plus des avantages supplémentaires mentionnés, il est probable que pour le satisfaction du service reçu est plein, il faut aussi prendre en compte d’autres facteurs aussi essentiels que le couverture, à la fois mobile et fibre, sachez ce qui se passe avec le excès de données si vous consommez tous vos concerts ou connaissez les conditions dans roaming parler de l’extérieur de l’Espagne. Nous vous laissons accès à plus d’informations sur les autres facteurs à prendre en compte.

