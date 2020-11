Spotify présente ses résultats pour le troisième trimestre 2020: des frais d’utilisation exceptionnels, un suspense de bénéfices et une potentielle augmentation de prix qui se concrétisera très prochainement.

Écrit par Damián García

Que tous les acteurs importants rejoignent le train en marche streaming de jeux vidéo Cela devrait nous donner un petit signal que les services de contenu multimédia en streaming, et en particulier les services d’abonnement, ils sont plus à la mode que jamais et ils sont devenus la grande affaire de notre temps.

Si vous faites un examen, Je suis sûr que vous avez tous un abonnement actif, soit Netflix, Amazon ou Spotify lui-même qui fait l’objet de cet article, et qui est aucun utilisateur ne trouve trop cher de payer 10 euros par mois pour écouter toute la musique que nous plaisons ou apprécions tout le contenu audiovisuel d’un géant comme Netflix.

En tout cas, personne n’est dupe car tout n’est pas aussi beau qu’il y paraît, et comme l’a indiqué TechCrunch, il est probable que très bientôt nous verrons Netflix ou Spotify augmenter les prix de leurs abonnements premium au moins sur certains des marchés où ils opèrent, pour s’adapter aux nouvelles réalités fiscales et de services.

Le “ plan familial ” de Spotify augmente déjà de prix en Australie, et le fera bientôt dans de nombreux autres pays

Pour sa part, de Netflix l’a déjà annoncé il y a quelques semaines pour les abonnés aux États-Unis, et maintenant c’est Daniel Ek, PDG et co-fondateur de Spotify, qui a prévenu que l’entreprise prévoit d’augmenter les prix à mesure que son service mûrit sur de nombreux marchés, fournir aux utilisateurs et aux abonnés un «contenu amélioré» en retour.

Je crois qu’une augmentation de la valeur horaire est le signal le plus fiable dont nous disposons pour déterminer quand nous pouvons utiliser le prix comme levier pour développer notre entreprise. Daniel Ek, PDG et cofondateur de Spotify

Il ne faut pas oublier que Spotify a commencé comme un service de streaming musical exclusif, mais ces derniers temps investit massivement dans les podcasts et d’autres types de contenus, accumulant déjà près de 2 millions de podcasts sur la plateforme et 58 programmes originaux au cours du dernier trimestre.

Concernant l’augmentation des prix, Spotify l’a déjà testé avec des clients sélectionnés sur certains marchés, et selon la direction de la firme nordique, les résultats ont été positifs, prédisant la capacité à «étendre davantage cette stratégie ascendante» avec L’Australie comme première victime, où le «plan familial» passera de 17,99 dollars australiens à 18,99 dollars australiens.

Ce sera le premier de nombreux marchés, car ce plan familial augmentera également prochainement Belgique, Suisse, Bolivie, Équateur et autres pays qui sera annoncé progressivement.

Poursuivant le fil de la présentation des résultats de Spotify pour le troisième trimestre 2020, il est nécessaire d’indiquer que Spotify enregistre déjà plus de 144 millions de clients avec un abonnement premium, sur une base totale de 320 millions d’utilisateurs actifs qui dépasser les attentes du marché amplement.

Cependant, les chiffres d’utilisateurs ne se traduisent pas en bénéfices d’exploitation, la société ayant fait état de pertes de 101 millions d’euros, annonçant qu’elle cherchait à booster sa croissance en se lançant sur plus de marchés comme l’Inde et la Russie, pays qui sont également des géants d’utilisateurs potentiels.

Il faudra en tout cas attendre les mouvements, car pour l’instant, il n’y a rien de confirmé pour l’Espagne …

