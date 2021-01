Avez-vous un mobile avec Android 10 ou supérieur et vous souhaitez envoyer l’audio du téléphone à un Apple HomePod ou Apple TV? Eh bien, avec l’application AirMusic, c’est possible: cette application vous permet d’utiliser plusieurs protocoles sans fil, y compris AirPlay. Il est parfait pour envoyer de la musique depuis l’enceinte mobile, vers un téléviseur ou un autre appareil compatible.

Comme c’est généralement le cas avec chaque système d’exploitation, la chose habituelle est qu’ils offrent fonctions exclusives qui ne peuvent être utilisées que sur les appareils qui incluent le système ou, au moins, sont compatibles. Google a introduit le transfert sans fil des Chromecasts même vers les iPhones, mais l’inverse n’est pas le cas: Android ne peut pas utiliser AirPlay, par exemple. Bien sûr, il est possible d’utiliser des applications.

AirPlay, DLNA, Fire TV, Sonos … AirMusic peut presque tout faire

Diffusion de musique YouTube sur AirPlay via l’application AirMusic

L’application que nous proposons est l’évolution d’AirAudio, une application similaire qui offrait la prise en charge d’une sélection complète de protocoles sans fil pour le transfert audio. Avec le départ d’AirMusic, son développeur a réussi à inclure la voie de partager l’audio entre les appareils sans que l’Android d’envoi ait besoin d’un accès ROOT. Bien que oui, toutes les applications ne sont pas compatibles; Et il sera toujours nécessaire que la version du système soit Android 10 ou supérieur (Google a introduit l’enregistrement audio dans les applications, une astuce qu’AirMusic utilise pour envoyer de l’audio).

AirMusic utilise les capacités sans fil du téléphone pour émuler les protocoles de communication en continu. Transférez l’audio lu sur le mobile vers des appareils compatibles avec AirPlay, DLNA, Google Cast, Fire TV, Heos, Roku, Samsung Multiroom et Sonos. Choisissez simplement l’appareil parmi ceux que l’application a détectés et l’audio commencera à diffuser.

L’application fonctionne sans aucune limitation sur les appareils avec accès root. Sur les mobiles équipés d’Android 10 ou version ultérieure, vous devez effectuer les opérations suivantes pour envoyer de l’audio avec AirPlay et d’autres protocoles:

Accédez aux paramètres de l’application et allez dans «Paramètres généraux». Choisissez ‘Enregistrement natif (expérimental)‘pour transférer l’audio en utilisant la méthode d’enregistrement sonore native des applications. Accédez à la couverture AirMusic et recherchez l’appareil sur lequel vous souhaitez diffuser de l’audio. Cliquer sur l’appareil vous devrez accepter l’enregistrement audio. En outre, vous devez autoriser AirMusic à transmettre cet audio. Beaucoup d’applications fonctionnent sans inconvénient majeur (TikTok, Deezer, Amazon Music, YouTube Music …), bien qu’il y en ait d’autres qui ne vous permettent pas d’obtenir directement l’audio, comme Spotify ou Apple Music. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la version Web des plates-formes en ouvrant la page à l’aide du navigateur Xiaomi, qui a activé l’enregistrement audio sur Android 10 et supérieur.

Nous avons testé AirMusic avec différents récepteurs, y compris AirPlay, et cela a bien fonctionné. Pas entièrement compatible avec toutes les applications en raison des propres limitations d’Android, mais il peut être utilisé dans une bonne partie des cas (directement ou en utilisant un navigateur Web comme celui de Xiaomi). C’est un bon correctif pour ceux qui ont besoin d’utiliser AirPlay et qui n’ont que leur Android.

AirMusic est une application payante: elle coûte 3,99 euros. Avant de l’acheter, vous pouvez vérifier s’il fonctionne avec vos appareils en utilisant la version «d’essai». Cela fonctionne de la même manière que l’application payante, mais vous devrez la redémarrer toutes les dix minutes de streaming car AirMusic émettra du bruit dans la transmission après ce temps.

AirMusic – diffusez votre musique! (ESSAI, RACINE)

AirMusic Pro

