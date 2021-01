La narration des données a été facilitée par le nombre d’outils proposés par les plateformes numériques, l’enjeu est de savoir préparer une stratégie adéquate.

Un aspect clé de la narration de données est qu’elle nous avertit de l’innovation dans la façon dont nous communiquons.

Parmi les éléments que nous ne pouvons pas exclure du marché, il y a la transformation permanente du numérique.

Le numérique est devenu un domaine de grande valeur sur le marché et un aspect qui pèse lourd est celui qui nous prévient de l’innovation qui se développe dans ce domaine en liaison avec les données.

C’est pourquoi vous devez étudier dans le Diplôme Digital Analytics qui commence ce 26 janvier, vous aidera à définir les aspects critiques de votre stratégie numérique.

Avec l’aide de ce diplôme, vous apprendrez à mettre en œuvre des mesures de stratégies internes et externes.

Objectifs

Comprendre le comportement des campagnes digitales et les performances sur les réseaux sociaux.

Optimisez votre stratégie de marketing numérique.

Prenez les bonnes décisions en matière de publicité numérique.

Narratez les données.

Améliorez les performances de votre marque.

Temary

MODULE 1

CE QUE NOUS DEVONS MESURER DANS UNE STRATÉGIE DE MARKETING NUMÉRIQUE

Comment l’analyse transforme-t-elle les marques?

Que mesurer et comment le mesurer en marketing digital?

Comment et pourquoi créer une stratégie de mesure numérique?

Types de mesure dans le marketing numérique

Outils de mesure gratuits et payants

MODULE 2

MESURE SUR LE SITE

Comment les gens interagissent-ils avec mon site Web?

Que dois-je mesurer dans Google Analytics?

Compréhension des données par audience, acquisition, comportement et conversion

Quelles données avancées peuvent être obtenues avec Google Analytics 360 et BigQuery?

Quelle portée puis-je atteindre avec Google Marketing Platform?

MODULE 3

MESURE DANS LES CAMPAGNES GOOGLE ADS

Quelles statistiques trouverez-vous dans les annonces Google?

Comment mesurez-vous les performances des annonces numériques: affichage, recherche et remarketing?

Quelles données extraire sur le comportement de mes clients?

Comment analyser les données de la campagne?

Quand dois-je ajuster la campagne?

Comment savoir si ma campagne est réussie?

MODULE 4

MESURE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK & INSTAGRAM

La journée de mesure sur Facebook et Instagram

Comment mesurer la valeur réelle de Facebook et Instagram dans mon entreprise?

Comment et pour quoi les interactions sur Facebook et Instagram sont-elles mesurées?

Quand dois-je ajuster la campagne?

Comment identifier de bons résultats?

MODULE 5

MESURE SUR D’AUTRES CANAUX LINKEDIN ET YOUTUBE

Quelles métriques devez-vous prioriser dans Linkedin Analytics pour les entreprises?

Comment mesurer les conversions de vos campagnes sur Linkedin?

Comment identifier les opportunités pour améliorer le retour sur investissement sur Linkedin?

Métriques YouTube Analytics

Métriques Youtube pour les chaînes monétisées

Comment prendre des décisions sur ma chaîne en fonction des vues et de la rétention?

MODULE 6

MESURE EN E-COMMERCE

Les métriques de commerce électronique que vous devez connaître pour grandir

Comment fonctionne l’analyse sur une plateforme de commerce électronique?

Comment mesurer les performances du e-commerce dans Google Analytics?

Comment gagner plus d’argent grâce à mon analyse de segment?

Comment l’utilisation de graphiques et de données de performance peut-elle améliorer ma boutique?

Outils de mesure gratuits et payants

