Il est très probable qu’à un moment de votre enfance, ou peut-être tous les jours, vos parents vous aient dit de ne pas vous lever de table sans avoir fini toute la nourriture parce que jeter de la nourriture est quelque chose qui ne devrait pas être fait. Et ils avaient raison, c’est pourquoi nous allons aujourd’hui concentrer cet article précisément sur les applications conçues pour empêcher que cela ne se produise, pour vous aider à éviter que cela ne se produise.

À tout moment de l’année, mais surtout pendant les vacances comme Noël, nous avons tendance à surdimensionner les repas à la maison et les restaurants en sur-stockent lorsque nous mangeons au restaurant. Mais oui on peut éviter de gaspiller de la nourriture et être plus responsable au reste du monde et à la planète elle-même.

Too Good To Go et rejoignez #lacomidanosetira

Une application très intéressante car elle fonctionne comme un annuaire de restaurants qui vous permet d’acheter de la nourriture, moins chère, à partir de celui qui reste sans être consommé ou vendu à la fin de la journée. Les restaurants, les hôtels et plus font de la publicité sur Too Good To Go afin d’éviter de jeter des aliments parfaitement valables à la poubelle car ils ne peuvent pas les servir le lendemain, et nous pouvons économiser de l’argent en l’achetant.

«Nous rêvons d’une planète sans gaspillage alimentaire et, par conséquent, nous travaillons chaque jour pour y parvenir. Notre application est le moyen le plus direct de contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. Téléchargez simplement l’application, inscrivez-vous et commencez à économiser le surplus. de nourriture de vos établissements les plus proches. Votre pack alimentaire sera toujours une surprise, à un bon prix et vous générerez un impact positif direct sur la planète. Gardez votre pack maintenant! “

Heureux de te manger

Encore une fois, une application qui relie les restaurants et établissements de restauration qui ont beaucoup de nourriture qui n’ont pas été consommés dans la journée avec les utilisateurs qui veulent l’utiliser et, accessoirement, économiser quelques euros. Attention, on parle de des remises d’un minimum de 50% par rapport au prix normal et que vous pouvez localiser via l’application.

“L’argent n’est pas une fin, mais un moyen. Notre objectif est de promouvoir une meilleure utilisation des ressources disponibles, à partir d’un projet économiquement viable.”

Nourriture et économies

Food and Save est une autre application similaire qui relie les entreprises à la nourriture à livrer et aux utilisateurs qui cherchent à économiser de l’argent en cours de route. Application est né aux Baléares Et cela s’est répandu depuis, même si nous trouvons ici une particularité plus qu’intéressante: chaque fois que vous collaborez, Food and Save fait un don à des associations locales.

“L’un de nos objectifs est de faire différents types de dons aux ONG locales où Food and Save est actif. À cette fin, une partie des achats effectués dans l’application leur reviendra. Avec cette collaboration, nos utilisateurs contribuent et collaborent directement à plusieurs bonnes causes pour rendre ce monde un peu meilleur chaque jour. “

Tapper

Une dernière alternative d’application qui relie les entreprises hôtelières aux utilisateurs à la recherche de nourriture moins chère pour donner une seconde (et dernière) vie. Encore une fois, nous avons app, bien que dans ce cas uniquement pour Android. Tout ce que vous avez à faire est de l’installer, d’autoriser la géolocalisation et de trouver quelles entreprises de notre région sont enregistrées pour nous vendre de la nourriture une fois la journée terminée. Mettons fin au gaspillage.

“Tapper est un projet social dont la finalité est de créer un point de rencontre entre les consommateurs et les établissements alimentaires. Son objectif final est de contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire en aidant ces derniers à produire un produit apte à la consommation, mais de par ses caractéristiques les propriétés organoleptiques ou leur proximité avec la date de péremption doivent bientôt être retirées du marché. “

Nooddle

Et enfin, une application différente. Dans ce cas, il n’est pas destiné aux entreprises hôtelières ni ne met en relation les utilisateurs avec des fournisseurs de produits alimentaires. Nooddle est une application pour vous, pour votre maison, une application qui vous apprend à ne pas gaspiller de nourriture pendant que vous cuisinez vous propose des recettes avec les aliments que vous indiquez. Par exemple, ceux que vous avez actuellement dans le réfrigérateur.

De plus, Nooddle a recettes végétariennes, recettes sans gluten et d’autres parmi vos options. Tout ce que vous avez à faire est d’indiquer quels ingrédients vous avez sous la main et Nooddle vous montrera ce que vous pouvez cuisiner ou préparer avec eux afin que vous n’ayez pas à les jeter parce que vous ne savez pas quoi faire pour en profiter. Et en passant, vous apprendrez à faire une autre recette que vous ne connaissiez pas. Tous les avantages.

