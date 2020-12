Il existe de nombreuses applications pour contrôler les dépenses sur Android et iOS, certaines très bonnes et comme Spendee. En tant que personne quelque peu obsédée par le sujet de l’investissement, de la culture financière et autres, le principal problème que j’ai trouvé avec ce type d’applications est que Ils nous obligent généralement à enregistrer constamment ce que nous avons dépensé, ce que nous sommes entrés, etc.. Et si nous ne voulons calculer que la dépense fixe?

En calculant la dépense mensuelle fixe (sans tenir compte des éventuelles éventualités), nous pouvons avoir une bonne idée de la somme d’argent dont nous disposons réellement pour nos besoins. C’est-à-dire, si vous devez dépenser XXXX euros et facturer XXXX euros, le reste est ce qu’il vous reste pour les imprévus, les économies supplémentaires, l’investissement ou tout ce que vous voulez.

Toutes vos dépenses, en cinq minutes et sans devenir fou avec les données

Bobby est une application gratuite pour iOS et Android. Dans le cas d’iOS, c’est dans l’App Store, mais sous Android, vous devez le télécharger au format APK. C’est une application conçue pour nous pour sauvegarder nos abonnements, mais de l’avis du serveur, c’est pareil ou plus intéressant de l’utiliser pour contrôler les dépenses fixes.

Le coût fixe est relatif, puisque nous ne payons pas la même chose pour l’eau, l’électricité, l’essence et autres tous les mois, mais sans aucun doute savoir approximativement combien d’argent fixe nous devons dépenser nous permettra de mieux épargner.

Avec Bobby, nous pouvons créer n’importe quel type de dépense, et même planifier si nous voulons qu’elle soit récurrente, quel jour le reçu arrive et autres

Le point fort de Bobby est qu’il nous permet de créer des abonnements personnalisés. Dans ces abonnements personnalisés, c’est là que nous allons mettre ce que nous payons pour le loyer ou l’hypothèque, l’argent que nous voulons consacrer à l’épargne ou à l’investissement, les dépenses de la maison, les loisirs, les sports, etc. Vous pourriez avoir peur si vous n’avez jamais calculé les dépenses fixes, mais c’est le seul moyen de savoir combien d’argent il vous reste à la fin du mois.

C’est un moyen simple, sans exceller, sans applications qui nous obligent à enregistrer chaque petit achat que nous faisons et plus encore. Vous avez un budget pour la catégorie X et vous vous y tenez.

Avec cette application, vous pouvez contrôler toutes vos dépenses fixes d'un seul coup d'œil