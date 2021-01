Tirez le meilleur parti de votre lampe de poche mobile avec notre guide: découvrez comment l’allumer de plusieurs manières totalement différentes.

Quelque chose d’aussi simple que la lampe de poche de votre mobile cache beaucoup plus de secrets que vous ne l’imaginez. Bien que vous deviez faire attention aux applications de lampe de poche qui sont installées, une fois que vous avez trouvé la plus appropriée, vous pouvez aller plus loin si vous décidez de la configurer de manière à ce qu’elle soit possible activez-le rapidement dans toutes les situations.

Et il y a peu de choses plus frustrantes que de se perdre entre les menus mobiles en essayant activer la lampe de poche juste au moment où vous avez besoin d’une lumière pour briller sur vous. Par conséquent, dans ce guide, nous allons expliquer comment pouvez-vous configurer votre mobile Pour activer la lampe de poche de la manière la plus confortable pour vous: secouer le téléphone, appuyer sur un bouton ou même siffler.

Activez la lampe de poche avec les boutons mobiles

Probablement le plus activer rapidement et facilement la lampe de poche d’un mobile, quelle que soit la marque, est en appuyant sur l’un de ses boutons.

Malheureusement, la plupart des fabricants n’incluent pas cette option par défaut dans leurs appareils, et pour l’utiliser, il est nécessaire de recourir à applications et outils tiers. Dans ce cas, nous en avons choisi deux:

Torchie

Ce excellente application open source gratuite ça te permet configurer minutieusement l’utilisation de la lampe de poche sur votre mobile Android. L’une de ses fonctions les plus utiles est la possibilité de activez la lampe de poche en appuyant sur les deux boutons de volume du mobile à la fois.

Pour utiliser Torchie sur votre mobile, il vous suffit de suivre ces étapes:

Téléchargez l’application en toute sécurité et gratuitement à partir de F-Droid.Installez l’APK sur votre appareil.Ouvrez l’application et accordez-lui des autorisations d’accessibilité (nécessaires pour pouvoir utiliser les boutons pour activer la lampe de poche) .Revenez à l’application et essayez d’activer la lampe de poche en appuyant sur les deux boutons de volume de votre mobile en même temps.

C’est tout. Ainsi, l’application aura été configurée et vous pourrez allumer la lampe de poche mobile d’une simple pression sur les boutons, que l’écran du mobile soit allumé ou éteint, ou qu’il soit verrouillé.

Bouton d’alimentation de la lampe de poche

Son nom dit tout: cette application vous permet activer ou désactiver la lampe de poche avec le bouton d’alimentation de votre mobile. Pour ce faire, comme le précédent, il repose sur le Services d’accessibilité Android qui vous permettent d’utiliser les boutons. Son utilisation est aussi simple que de suivre ces étapes:

Après avoir installé l’application, disponible gratuitement sur Google Play, ouvrez-la pour la première fois, acceptez les options indiquées et accordez les autorisations d’accessibilité à l’application.

3.Appuyez trois fois sur le bouton d’alimentation du mobile pour allumer ou éteindre la lampe de poche.

Bien que ce soit une application beaucoup plus simple que la précédente, elle manque de fonctions supplémentaires que l’on peut trouver dans Torchie, comme la possibilité de empêcher la lampe de poche de s’allumer pendant que nous avons le mobile dans notre poche.

Activez la lampe de poche avec votre empreinte digitale

Le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile peut être utilisé bien plus que vous ne l’imaginez. Si vous avez un terminal Xiaomi, Huawei, Samsung, LG ou tout autre terminal de marque, avec un lecteur d’empreintes digitales, vous pouvez utilisez-le pour allumer la lampe de poche depuis votre terminal.

Pour ce faire, il vous suffit de vous assurer que vous disposez d’un mobile avec un lecteur d’empreintes digitales capacitif avec prise en charge des gestes. Par conséquent, les appareils dotés d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran ne sont pas utiles.

De plus, vous aurez besoin d’une application qui vous permet d’activer cette option, comme les gestes d’empreintes digitales. Une fois installé, voici les étapes à suivre:

Ouvrez l’application et accordez-lui les autorisations nécessaires. Activez l’interrupteur en haut de l’application indiquant “Activer les gestes d’empreintes digitales”. Sélectionnez le geste que vous souhaitez utiliser pour activer la lampe de poche (une touche, deux fois ou un balayage). Choisissez l’action qui vous voulez que cela se produise. Dans ce cas, vous devez sélectionner “Lampe de poche” Pour tester son fonctionnement, effectuez le geste choisi sur le lecteur d’empreintes digitales.

La lampe de poche doit s’activer et se désactiver lorsque vous touchez le lecteur d’empreintes digitales ou effectuez le geste que vous avez choisi. Sans aucun doute, c’est l’un des options plus pratiques lorsque vous utilisez le flash, surtout si vous avez un mobile avec le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Activez la lampe de poche en secouant le mobile

Motorola a été le pionnier en incluant l’option activer la lampe de poche du mobile en la secouant avec ses “Moto Actions”. Désormais, cette fonction peut être utilisée sur de nombreux autres mobiles grâce à des applications telles que Shake Light, totalement gratuites et en espagnol.

Son fonctionnement est extrêmement simple, et l’un de ses avantages est qu’il fonctionne sur pratiquement tous les mobiles Android: voici le processus que vous devez suivre pour l’activer:

Installez l’application sur votre mobile et ouvrez-la. Activez l’interrupteur en bas. Secouez le mobile pour activer ou désactiver la lampe de poche. Vous pouvez également configurer certains aspects comme la sensibilité de l’application lorsque vous secouez l’appareil.

Activez la lampe de poche mobile en sifflant

La dernière option que nous expliquerons dans ce guide consiste en activer le sifflement de la lampe de poche mobile.

Au début, vous pourriez douter du raison de vouloir activer la lampe de poche en sifflant, mais la vérité est que c’est une fonction très pratique dans certaines situations, par exemple lorsque vous ne trouvez pas votre mobile Et la lampe de poche peut vous aider à l’identifier dans un environnement sombre ou la nuit.

Dans ce cas, l’application dont nous avons besoin est “Whistle Flashlight”. Avec ça, juste sifflet au mobile, et la lampe de poche sera activée même lorsque l’écran est éteint. Son utilisation est aussi simple que cela:

Installez l’application et ouvrez-la et activez les paramètres indiqués. Vous devrez peut-être accorder certaines autorisations, essayez de siffler sur votre téléphone. La lampe de poche doit s’allumer ou s’éteindre.

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons allumer ou éteindre la lampe de poche de votre mobile, à chaque plus commode –ou curieux–. Quelle que soit l’option que vous avez choisie, ce sera sans aucun doute beaucoup plus rapide que de devoir rechercher l’accès à la lampe de poche dans les paramètres de votre mobile.