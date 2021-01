L’une des fonctions les plus intéressantes du HomePod mini, et qui apporte sans aucun doute les possibilités de la puce U1 d’Apple à la table, est désormais disponible.

Avec l’arrivée d’iOS 14.4 sur les appareils iOS et le HomePod, Apple a activé la fonctionnalité Handoff à l’aide de la puce U1. Ce qui permet transférer des appels musicaux et des podcasts entre deux appareils plus fluide.

HomePod mini tire parti de la puce U1 de l’iPhone

Le HomePod et le HomePod mini avaient déjà la possibilité de transférer la lecture de l’iPhone en rapprochant le terminal du haut-parleur intelligent. Cependant, Apple a promis qu’avec l’arrivée des nouveaux appareils et grâce à sa puce U1, améliorerait cette technologie.

Avec cette mise à jour, et tant que vous disposez d’un iPhone avec une puce U1 (à partir de l’iPhone 11 Pro), vous pouvez transférer de la musique vers le HomePod mini plus facilement et en douceur. De plus, la compatibilité avec la puce U1 apporte également des améliorations dans la communication entre les deux appareils. Maintenant un nouveau système de rétroaction visuelle et haptique.

Certaines des nouveautés introduites par Apple avec le HomePod mini sont également incluses dans cette mise à jour. Parmi eux, suggestions de lecture lorsque nous rapprochons l’iPhone du haut-parleur ou, comme avec les AirPods, que l’iPhone affiche les commandes de lecture sans ouvrir aucune application ni déverrouiller le terminal.

Les nouvelles améliorations ne sont disponibles que sur un nombre limité d’appareils. Pour utiliser le transfert avancé, vous devrez avoir un iPhone 11 ou 12 avec une puce U1 et un HomePod mini, tous deux mis à jour vers iOS 14.4.

Garde en tête que ces fonctionnalités sont limitées au HomePod mini, le plus récent de la maison, car le HomePod d’origine ne possède pas de puce U1 et ne peut pas utiliser les capacités spatiales du plus petit haut-parleur d’Apple lorsqu’il détecte un iPhone et vice versa.

Pour l’avoir dans le grand HomePod, nous devrons attendre 2021 soit enfin l’année où Apple met à jour son haut-parleur intelligent le plus puissant à ce jour.

L’article Avec iOS 14.4, le HomePod mini devient plus intelligent (si vous avez un iPhone récent) a été publié dans Hypertext.