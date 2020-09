Maintenant qu’iOS 14 est disponible en téléchargement sur iPhone, Google a annoncé quelques nouvelles fonctionnalités utiles pour les utilisateurs d’iPhone qui tirent parti du nouveau système d’exploitation mobile.

Les applications iPhone de Google, y compris l’application Google, Chrome et Gmail, peuvent bénéficier à l’avenir de deux fonctionnalités clés d’iOS 14 qui pourraient aider Google à prendre en charge l’écran de votre iPhone.

Google dispose désormais d’un widget de recherche pour l’écran d’accueil et encourage les utilisateurs à définir Chrome et Gmail comme applications par défaut dans iOS 14.

Après trois mois de version bêta, iOS 14 est enfin disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone, et vous pouvez essayer toutes les nouveautés qu’Apple a imaginées pour la mise à niveau majeure du système d’exploitation mobile de cette année. Il y a quelques changements notables dans iOS 14, y compris des fonctionnalités qui n’étaient disponibles que sur Android auparavant. Et c’est grâce à ceux que Google pense pouvoir prendre le contrôle de l’écran d’accueil de votre iPhone.

L’iPhone reste un produit très prisé pour Google, qui paie largement Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari. Mais grâce aux nouvelles fonctionnalités d’iOS 14, Google peut être encore plus agressif. Il s’agit de prendre le contrôle de l’écran d’accueil, une pratique dont nous avons déjà été témoin par un autre géant de la technologie.

Avant d’adopter Android et iPhone, Microsoft a connu plusieurs défaites importantes. Windows Mobile. Téléphone Windows. Nokia. C’étaient toutes des opportunités gaspillées. Mais Microsoft s’est rapidement rendu compte qu’il n’était pas nécessaire de fournir le système d’exploitation sous-jacent pour dominer l’écran d’accueil. Sa populaire suite Office est un incontournable pour de nombreux propriétaires de smartphones. Sous la direction de Satya Nadella, Microsoft a conçu d’autres applications et expériences mobiles, ou vient de les acheter. Microsoft a atteint un point où il ne vend pas seulement des smartphones haut de gamme dans ses magasins, mais il a également fabriqué un combiné Android de marque Surface.

Pour en revenir à Google, l’attaque contre l’iPhone ne peut pas imiter l’adoption d’Android par Microsoft. Mais ce que Google veut vraiment, c’est gagner de l’argent grâce aux publicités mobiles qui apparaissent sur les iPhones. La façon de faire est de s’assurer que c’est le moteur de recherche dominant sur iPhone. Outre la recherche, des produits tels que Chrome et Gmail peuvent aider Google à attirer davantage de clients qui l’aideront éventuellement à gagner plus d’argent. C’est là que deux fonctionnalités clés d’iOS 14 entrent en jeu, la prise en charge des nouveaux widgets et la possibilité de définir de nouveaux navigateurs et clients de messagerie par défaut.

Exemples de widgets d’applications Google disponibles sur les iPhones exécutant iOS 14. Source de l’image: Google

L’annonce opportune de Google prouve que l’entreprise est préparée en conséquence pour le lancement d’iOS 14.

L’application Google que vous avez peut-être installée sur votre iPhone est désormais encore plus facile à utiliser grâce aux nouveaux widgets. Le widget Google vous permettra d’effectuer des recherches directement à partir de l’écran de verrouillage ou de l’écran d’accueil, et c’est franchement une solution brillante. Google continuera sûrement à payer à Apple de grosses sommes d’argent pour être la recherche par défaut se terminant sur Safari, mais le widget Google pourrait encore aider à atteindre ses objectifs. L’animation ci-dessous est un peu sur le nez, vous montrant comment placer l’application de recherche en haut de tout sur le premier écran d’accueil de votre iPhone.

L’animation montre comment ajouter un widget Google sur l’écran d’accueil d’un iPhone. Source de l’image: Google

Le widget de recherche rapide, comme l’appelle Google, prend en charge les recherches régulières qui doivent être saisies, mais également les recherches par objectif et par voix.

La configuration de Chrome et Gmail comme navigateur et applications de messagerie par défaut peut également être utile. Tant pour vous que pour Google. « Si vous définissez Chrome comme navigateur par défaut lorsque vous ouvrez un lien à partir d’une autre application, il s’ouvrira dans Chrome. De même, si vous définissez Gmail comme application de messagerie par défaut, chaque fois que vous appuyez sur une icône d’e-mail sur le Web, l’application Gmail s’ouvre », déclare Google.

Ce que Google ne dit pas, c’est qu’il préférerait que vous utilisiez Internet via un portail qu’il peut contrôler, comme Chrome, plutôt que Safari. Nous savons déjà que les systèmes d’exploitation d’Apple et Safari peuvent être un véritable cauchemar pour les entreprises de publicité, y compris Google. Gmail n’est que l’une de ces excellentes applications Google qui rendent le compromis entre les données et les services gratuits intéressant. Encore une fois, tout est génial. Google profite d’iOS 14 de la meilleure façon possible.

Une animation montre comment définir Google Chrome comme navigateur par défaut sur iOS 14. Source de l’image: Google

Il y a aussi une lueur d’espoir pour Apple. Apple savait probablement que des entreprises comme Google profiteraient rapidement de ces nouvelles fonctionnalités d’iOS 14, qui l’aident à se défendre contre les diverses poursuites et enquêtes antitrust auxquelles elle devra faire face. Offrir aux utilisateurs plus de choix sur iPhone, que les concurrents sont prêts à adopter, devrait jouer en faveur d’Apple.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.