Bridgerton de Netflix est au centre de la controverse. Il y a quelques années, HULU a été contraint de se battre devant le tribunal lorsque Plusieurs sites Web pornographiques ont inclus des scènes de la série Normal People dans leur catalogue. Le spectacle est devenu célèbre pour ses séquences sexuelles explicites, qui a piqué l’intérêt du monde du porno. Il a fallu des mois à la plateforme pour que la majorité supprime le contenu sur le sol nord-américain. Cependant, il a échoué dans ses efforts pour empêcher la diffusion du matériel sur les pages russes et dans d’autres pays.

Netflix traverse actuellement une situation similaire avec son dernier succès, Bridgerton. Première production de Shonda Rhimes est devenu un phénomène instantané. Mais le succès a eu pour conséquence qu’un nombre considérable de pages dédiées à la pornographie incluait les scènes les plus explicites de leur catalogue. Netflix allègue que c’est utilisation malveillante de votre propriété intellectuelle et, selon divers médias, il a l’intention de porter l’affaire devant les tribunaux.

‘Bridgerton’: défendre son succès avant tout

Selon certains médias, Netflix tente de protéger l’intégrité de Bridgerton, qui est devenue un succès sans précédent. Page Six rapporte que “les scènes de sexe piratées de l’émission ont accumulé des centaines de milliers de vues sur les plates-formes de streaming vidéo pour adultes, laissant les dirigeants de Netflix lutter pour supprimer les images partagées non autorisées.” Netflix a émis des avertissements concernant “l’utilisation abusive de sa propriété intellectuelle”, ce qui a entraîné la suppression de certains clips. Mais cela n’a pas réussi dans la plupart des cas.

«Les scènes de sexe de Bridgerton qui apparaissent à côté de certains des matériaux les plus obscènes ont suscité l’horreur et la colère», a déclaré une source anonyme au britannique The Sun, ajoutant que l’actrice Phoebe Dynevor était contrariée par la circulation des images de mettant en vedette le sexe. «Les séquences audacieuses ont contribué au succès, mais c’est un drame prestigieux basé sur une saga respectable de romans à succès. Vendre des scènes comme de la pure obscénité dénigre le contenu principal. “

The Sun a ajouté que l’inconfort s’est propagé à travers une bonne partie du casting, ce qui pourrait affecter les enregistrements de la deuxième saison déjà confirmée: «Cela a été particulièrement pénible pour Phoebe Dynevor et Regé-Jean, deux jeunes acteurs qui ont signé pour le rôle de leur vie et n’ont pas consenti à être exploités de cette manière.

Une longue histoire brûlante

Bien sûr, Bridgerton seulement est la dernière série télévisée contenant des scènes de sexe exploité illégalement pour distribution sur des sites Web pornographiques. Des scènes de sexe de Game of Thrones étaient fréquemment diffusées sur Internet. Cependant, le cas de Normal People est probablement le meilleur exemple de ce qu’une chaîne ou une plate-forme peut faire pour protéger son contenu. Le producteur Ed Guiney, a réussi à convaincre PornHub d’arrêter la distribution du matériel, et a également créé un précédent pour une revendication publique pouvant bénéficier à la série Netflix.

“Nous sommes très déçus que des extraits de la série Normal People aient été utilisés de cette manière”, a déclaré Guiney à Variety l’année dernière. «C’est une violation du droit d’auteur et, surtout, profondément irrespectueux envers les acteurs impliqués et avec l’équipe créative en général. Nous avons pris les mesures appropriées pour exiger que le contenu soit supprimé de la plateforme avec effet immédiat ». La réclamation a permis une éventuelle action en justice pour la protection des droits intellectuels, permettant la suppression du matériel. Un chemin que, apparemment, Netflix suivra dans les semaines à venir.

