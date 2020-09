MacStadium offre à ses clients un Mac mini Intel à moitié prix, pour toujours, s’ils s’inscrivent à l’aide d’un code promotionnel spécial. C’est tout. C’est tout ce que vous devez savoir.

Ok, un peu plus d’infos. MacStadium héberge des Mac – y compris des Mac mini et des Mac Pro – dans des centres de données du monde entier, puis les loue aux personnes qui en ont besoin. Ces Mac sont accessibles à distance et peuvent être utilisés pour tout, du streaming multimédia via Plex à la gestion des tâches de développement déchargées via Xcode. Les utilisateurs paient des frais mensuels en fonction de leurs besoins et tout le monde est content.

Et maintenant, ces frais sont la moitié de ce qu’ils étaient auparavant, du moins jusqu’à ce que le silicium d’Apple arrive en ville.

Pourquoi proposer la promotion maintenant? Nous poussons toujours de l’avant chez MacStadium. Les nouveaux Apple Silicon et macOS 11 introduiront de nouvelles fonctionnalités et procédures pour tout le monde, y compris nous. Vous pouvez compter sur nos experts pour toujours offrir les derniers matériels, logiciels et services. Nous voulons être la destination unique pour tous les besoins d’infrastructure Mac. Alors que nous nous préparons pour l’avenir, nous avons encore des centaines de minis Mac et d’emplacements de rack immaculés disponibles en ce moment. Nous voulons les utiliser et en faire profiter les clients.

Vous avez un iPad et vous voulez un Mac que vous pouvez utiliser pour des choses spécifiques à Mac? C’est une chose que vous pouvez faire avec un Mac mini hébergé chez MacStadium.

Démo:

– le nouveau pointeur iPadOS 13.4

– un Mac mini distant @MacStadium

– l’application @screensvnc mise à jour C’est vraiment incroyable de sauter d’avant en arrière avec un pointeur et un clavier utilisables. Comme le dit @viticci, c’est macOS en tant qu’application. pic.twitter.com/WDRw4Torbr – Brian Stucki (@brianstucki) 3 avril 2020

Les Mac hébergés ne conviennent pas à tout le monde, mais ils sont simplement moins chers si vous faites partie des personnes qui peuvent utiliser un Mac que vous n’avez même pas besoin de voir pour pouvoir l’utiliser! Il existe également différentes spécifications et différentes générations de Mac mini.

