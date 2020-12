L’arrivée du Samsung Galaxy S21 et de toutes ses variantes possibles, est de plus en plus perçue comme proche. Et cela signifie que petit à petit, nous verrons plus de nouvelles liées au terminal le plus populaire du fabricant coréen. Et dans ce cas est lié au service Google Discover.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Google Discover est l’application / fonction qui nous permet d’être informés grâce à un système de carte mis à jour en fonction de nos habitudes et préférences. Et maintenant et selon SamMobile, le prochain Galaxy S21 pourrait être le premier à intégrer Discover dans la couche de personnalisation Une interface utilisateur dans la version 3.1.

Google Discover ou Samsung Free

Avec l’arrivée de la nouvelle couche de personnalisation de Samsung, nous verrons des changements. Lorsque nous commençons à voir comment One UI 3.0 arrive, la prochaine grande mise à jour verra Discover aller à intégrer dans les nouveaux modèles Samsung qu’ils ont cette version.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google Discover deviendrait encadrez-vous sur l’écran d’accueil du nouveau Galaxy, dans ce cas, le Galaxy S21. Selon les rapports, le flux Google Discover sera sur l’écran d’accueil de One UI 3.1, ce que Max Weinbach d’Android Police a confirmé et qui a déjà été vu dans une vidéo du Galaxy S21.

Google Discover prend le relais des différentes manières dont les utilisateurs de Samsung Galaxy ont eu accès aux actualités. De Bixby Home et en passant par Samsung Daily pour accéder à Samsung Free et maintenant parier sur Google Discover.

Il appartiendra à l’utilisateur final de déterminer si pour être informé vous préférez choisir Samsung Free ou Google Discover dans One UI 3.1. Le Galaxy S21 sera le premier à parier sur cette version et petit à petit nous verrons comment il atteint d’autres modèles de la gamme Galaxy.

