Les applications qui utilisent le traitement neuronal pour retoucher les photos continuent de proliférer. Le dernier arrivé est PortraitAI, une application avec laquelle vous pouvez transformer une photo en une peinture de style renaissance, similaire aux portraits AI, le site Web désormais disparu créé à titre expérimental au MIT.

PortraitAI est une application gratuite disponible pour les téléphones Android et iPhone et iPad, bien que si vous souhaitez en profiter pleinement et supprimer le filigrane, vous avez besoin d’un abonnement. L’utilisation est aussi simple que télécharger une photo et recevoir trois versions “peintes” avec des styles légèrement différents.

Vos portraits deviennent des œuvres d’art

Si vous avez utilisé une application de retouche neuronale similaire, PortraitAI fonctionne de manière très similaire. En tant qu’utilisateur, tout ce que vous avez à faire est télécharger une photo de votre galerie ou en prendre une nouvelle en utilisant la caméra mobile. L’application s’occupe du reste.

Comme pour des occasions similaires, le traitement des images se fait sur les serveurs d’application. La politique de confidentialité de l’application stipule que les photos sont supprimées dans les 48 heures suivant leur téléchargement et sont utilisées exclusivement pour les renvoyer aux utilisateurs. Lorsque vous avez terminé le traitement de l’image – ce qui peut prendre quelques secondes ou minutes, si les serveurs sont occupés – vous recevez trois versions recacentista de votre photo.

Les résultats sont au moins curieux et, même s’il faut parfois de l’imagination pour trouver la relation avec la photo originale, en ayant trois au choix, vous avez de meilleures chances de recevoir une “peinture” de votre intérêt. Dès le départ, l’application affiche le résultat dans une grille 2 x 2, bien qu’en appuyant sur le bouton de la grille, vous pouvez voir les quatre photos sur un carrousel, un par un.

Après avoir transformé votre selfie en œuvre d’art, vous pouvez enregistrer le résultat sous forme d’image -avec un filigrane- ou partagez-le directement avec d’autres applications. L’application est gratuite, bien qu’en payant un abonnement, vous débloquez plus de styles, traités sans files d’attente et sans publicité.

PortraitAI – Avatar de la Renaissance

Partagez Avec ‘PortraitAi’, vous pouvez transformer vos selfies en portraits Renaissance