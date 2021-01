La famille de mobiles Huawei Mate 20, à l’exception du modèle 5G, a été abandonnée par Huawei et ne sera plus jamais mise à jour … Du moins comme rapporté par AnTuTu!

Écrit par Damián García chez Huawei

Nous avons déjà commencé le cours 2021, une année étrange au cours de laquelle nous ne verrons pas de grandes foires avec des milliers de professionnels et de curieux venus voir ce qu’ils sont les nouvelles les plus importantes de l’industrie, qui a également vu comment Xiaomi et Samsung ont avancé leurs Mi 11 et Galaxy S21 tandis que les autres fabricants ils sont toujours occupés à préparer les mises à jour absent d’Android 11.

En fait, ces jours-ci, nous avons déjà vu Xiaomi filtrer sa feuille de route pour l’arrivée de MIUI 12.5, ainsi que Sony mettre à jour ses Xperia 1 et Xperia 5 à l’avance, bien que la vérité soit que nous attendons tous de voir ce qu’il advient d’un Huawei toujours en difficulté avec le gouvernement des États-Unis, plongé dans l’achèvement de l’arrivée d’HarmonyOS et avec la grande inconnue de Mises à jour Android qui devraient arriver sur vos appareils actuelsqu’ils soient ou non certifiés par Google.

Peu de détails sont connus pour l’instant, seule l’intention du géant chinois de garder au moins les bases Android et les correctifs de sécurité à jour, pour plus tard superposez vos propres services mobiles Huawei et utilisez ce qui est pratiquement une fourchette du système d’exploitation Google.

Cependant, comme nous l’ont dit des collègues de MovilZona à la suite d’informations publiées directement par AnTuTu, il semble que l’une des familles Huawei les plus prospères ces dernières années, dans la fourchette la plus élevée, il sera interrompu et sans support seulement deux ans après la naissance … On parle de toute la famille Huawei Mate 20!

“Je veux un mobile Huawei avec des applications Google”: voici vos meilleures options en 2021

Selon AnTuTu, tous les téléphones de la famille Huawei Mate 20, à l’exception du Mate 20 X 5G, sont laissés sans support de mise à jour pour le moment, nous supposons qu’en raison de la nécessité de dériver des ressources pour le développement d’HarmonyOS.

Et c’est que oui les amis, l’un des mobiles les plus réussis et l’un des meilleurs vendeurs de Huawei ces dernières années, le Huawei Mate 20 Pro, cesse son support de mise à jour maintenant comme ses frères, en restant ancré dans la compilation EMUI actuelle sauf pour un seul modèle.

Cet appareil qui continuera à recevoir des mises à jour, au moins pour le moment et à court terme, est le seul mobile avec connectivité 5G pour toute la famille, le Huawei Mate 20 X 5G, cependant nous ne prédisons pas trop l’avenir regarder les mouvements autour du géant chinois.

D’après les informations dont nous disposons actuellement, il semble que il n’y aura même pas de mises à jour de sécurité, et est-ce que Huawei les a éliminés directement de la listes d’appareils avec mises à jour EMUI en attente, sur leur site Web pour la Chine.

Les raisons ne sont pas connues, en fait c’est que Huawei n’a même pas répondu au message d’AnTuTu, mais tout semble indiquer que le géant chinois restructure ses stratégies et ses équipes sûrement pour dériver des ressources pour les dernières étapes du développement d’une plateforme HarmonyOS qui devrait arriver très prochainement.

De plus, et au cas où quelqu’un aurait le moindre espoir, Huawei garde tous les Mate 20 dans le liste des téléphones portables compatibles avec EMUI 11, aucun changement à l’avant, il semble donc que ce sera la dernière version du firmware que ses utilisateurs pourront utiliser, basée sur Android 10 et avec la certitude qu’ils ne recevront pas Android 11 au moins officiellement.

Mauvaise nouvelle sur le front pour Huawei, la vérité est qu’elle ne décolle toujours pas sur les marchés internationaux malgré la défaite de Donald Trump, quelque chose qui pour l’instant ne leur a pas non plus apporté de meilleures nouvelles … On verra ce qui se passera après le transfert des pouvoirs, mais depuis la Chine ils annoncent déjà que les démarches entreprises ne peuvent être retracées!

