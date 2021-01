Bien qu’ils aient été les premiers à arriver, la vérité est que ces dernières années, iRobot et son Roomba ont perdu des parts de marché. Cela est principalement dû à l’arrivée de nombreuses marques chinoises qui ont mis en vente des alternatives moins chères. Tandis que iRobot a toujours voulu se différencier d’eux, avec des produits de meilleure qualité et des investissements plus importants en R&D, les dommages que toute la concurrence lui fait est indéniable, avec des prix parfois jusqu’à 5 fois inférieurs.

Pour contrer cet effet, iRobot a utilisé deux méthodes: d’une part, nouveaux appareils avec des nouvelles importantes comme la station d’auto-vidange et, d’autre part, mises à jour logicielles d’iRobot Genius, qui contribuent à rendre les robots plus intelligents et à améliorer l’efficacité lors du nettoyage de la maison.

Vidage autonome du réservoir

Avec les modèles Roomba i7 + et s9 +, iRobot a réussi à résoudre le problème principal que tous les utilisateurs de robot aspirateur ont en commun: vidage du réservoir. Une fois le travail d’aspiration d’une surface terminé, lorsque le robot revient à la base de chargement, il se dirige également vers une station de vidange automatique.

Le seul inconvénient de ces aspirateurs pour de nombreuses personnes est le prix: 1199 euros pour le modèle i7 + et 1499 pour le modèle s9 +. Maintenant avec l’arrivée de le nouveau Roomba i3 + pour un prix de 699 euros, iRobot cherche à gagner de nouveaux utilisateurs qui placent le prix en premier comme raison dans le processus d’achat. Il existe également la possibilité d’acheter le modèle Roomba i3, sans la base de chargement, pour 449 euros.

A l’instar des modèles haut de gamme, le Roomba i3 + est équipé du système de vidange automatique Clean Base. Avec cette station d’élimination automatique des saletés, le robot se vide, sans intervention de l’utilisateur. Depuis iRobot, ils garantissent jusqu’à 60 jours d’accumulation de saletés et de résidus dans la station de vidange et de chargement, scellé dans un sac spécialement préparé qui emprisonne jusqu’à 99% des allergènes pollen et moisissure.

Même efficacité, compatible avec les assistants vocaux

En ce qui concerne l’aspiration, le Roomba i3 + nettoie systématiquement le long de lignes droites, vous permettant de naviguer dans plusieurs pièces de la maison, à la fois sur les sols et les tapis. Comme les top models, utilise également un système de nettoyage en 3 étapes, avec deux brosses en caoutchouc multi-surfaces, une brosse spécialement conçue pour atteindre les coins et les bords et un Puissance d’aspiration 10 fois supérieure par rapport à la série Roomba 600. De plus, il sait où s’accumule la saleté et est utilisé de manière plus approfondie dans ces zones spécifiques.

Comme les nouveaux modèles, le nouveau Roomba i3 + est également compatible avec Alexa et Google Assistant afin que nous puissions l’intégrer sans problème au sein de notre maison connectée.

Le Roomba i3 + est également compatible avec la technologie Imprint Coordination, il peut donc être coordonné avec le robot laveur Braava jet m6 d’iRobot pour un niveau de propreté supplémentaire.