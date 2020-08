L’opérateur Tim a récemment lancé un nouveau concours intitulé « Découvrez le monde Xiaomi avec Tim Party«, Qui permet à tous les participants de gagner l’un des vingt prix à gagner, y compris les smartphones et les Smart TV.

Le concours est disponible à partir du 26 août 2020 e jusqu’au 4 septembre 2020 prochain. Pour participer, vous devez disposer d’un contrat de réseau fixe ou mobile. Découvrons tous les détails ensemble.

Avec Tim Party, vous pouvez gagner un appareil Xiaomi

Plus précisément, le concours en question proposera 20 récompenses et fonctionne en mode de gain instantané, permettant ainsi au client de connaître immédiatement le résultat du pari. À propos de ça, chaque client dispose d’un certain nombre de tentatives en fonction de son cluster d’appartenance. Par exemple, dans le cluster 1, les clients Tim reviennent depuis un maximum de 12 mois avec une tentative de jouer.

Au sein du Cluster 2, les clients actifs depuis plus de 12 mois et jusqu’à 5 ans, qui auront deux tentatives de jeu, seront regroupés, tandis que dans le Cluster 3, les clients actifs depuis plus de 5 ans qui auront trois tentatives de jeu. Enfin, tous les clients fixes et mobiles seront inclus dans le Cluster 4 et auront 5 tentatives de jeu. Chaque client pourra donc tenter sa chance chaque jour, pour le nombre maximum de tentatives dont il dispose, et ne pourra toujours remporter qu’un seul prix pendant toute la durée du concours.

Les prix attribués se composent de 10 smartphones Xiaomi Mi 10 d’une valeur commerciale unitaire de 899,90 euros TTC, et de 10 Smart TV Xiaomi 4A 32 pouces, d’une valeur commerciale unitaire de 199,90 euros TTC. Le montant total du prix est donc égal à 10 998 euros TTC. Nous devons juste tenter notre chance!.