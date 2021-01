Il n’y a pas de doute Instagram C’est l’un des réseaux sociaux les plus populaires et les plus utilisés dans une grande partie du monde. À tel point que de nombreuses personnes ont transformé le réseau social en leur propre travail après avoir obtenu des centaines de milliers et même des millions d’abonnés. C’est pourquoi de nombreuses marques recherchent la figure de ce type de personnes pour faire de la publicité sur le réseau social.

Cela signifie que de nombreuses personnes vivent littéralement attachées au mobile et en particulier à Instagram. Il y a même des gens qui avoir ou contrôler plusieurs profils du réseau social. La vérité est que l’application elle-même ne favorise pas cette option, c’est pourquoi nous vous apportons une solution simple et utile pour gérer un ou plusieurs profils de manière confortable et simple depuis l’ordinateur.

Gérez confortablement différents profils Instagram avec Grids

Instagram permet de gérer notre profil à partir de l’application elle-même ou même à partir de la version Web du navigateur, cependant, la vérité est que lorsque nous sommes devant l’ordinateur, il y a de nombreuses options que nous pouvons manquer.

Par conséquent, il est préférable d’utiliser un outil comme Grilles, un client de bureau qui nous permet d’avoir toutes les options et fonctions d’Instagram à portée de main depuis l’écran de l’ordinateur. Mais ce n’est pas tout, car il ajoute des fonctions intéressantes comme la puissance gérer plusieurs comptes de réseaux sociaux.

L’application est disponible pour Windows et macOS X et son téléchargement est entièrement gratuit, ce que nous pouvons faire directement à partir du lien suivant vers le site officiel de Grids. Une fois téléchargé et installé, tout ce que nous avons à faire pour commencer à l’utiliser est de nous connecter avec le nom d’utilisateur et le mot de passe de notre compte.

Nous verrons que nous pouvons naviguer sur Instagram comme nous le faisons depuis l’application sur notre téléphone. Il vous permet de visualiser les photos et publications de nos amis, voir leur chronologie, explorer les tags, enregistrer des publications, créer des signets, etc. Mais sans aucun doute, l’une des grandes fonctions de Grids est de pouvoir connectez-vous avec plusieurs comptes Instagram différents, quelque chose de très utile pour ceux qui ont des profils différents sur le réseau social ou qui gèrent différents comptes.

C’est aussi simple que d’aller au menu compte et sélectionnez l’option Ajouter un compte. Là, nous devons indiquer la connexion de ce profil et nous aurons tout prêt à utiliser autant de comptes que nous le souhaitons. Inutile de dire que cela nous permet également de discuter avec nos amis. Sans aucun doute, une excellente option pour gérer différents comptes Instagram à partir du même site rapidement et très confortablement.