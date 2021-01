Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Samsung Galaxy S20

La bataille du hertz ou du taux de rafraîchissement est passée du monde des jeux vidéo à celui des téléphones portables. Depuis un certain temps déjà, les fabricants de téléphones mobiles ont commencé à utiliser cette fonctionnalité comme une revendication, pour nous vendre des écrans soi-disant meilleurs car ils ont un taux de rafraîchissement plus élevé.

Ces affirmations sont souvent associées à de simples techniques de marketing pour vendre plus d’unités, mais sommes-nous confrontés à l’un de ces cas, ou y a-t-il vraiment une différence plausible qui peut améliorer notre expérience d’utilisation du mobile?

Comme cela arrive généralement dans ces cas, la différence entre une figure et une autre n’est généralement pas vue à l’œil nu, mais il est nécessaire de comparer un écran à l’autre. Et c’est ce que nous vous apportons aujourd’hui.

Vous doutez toujours des écrans de 120 Hz ou plus? Mieux vaut jeter un œil à la prochaine vidéo

Avec chaque modèle que les marques mettent sur le marché, les avancées technologiques se multiplient. Meilleur processeur, plus de RAM, meilleure section photographique et maintenant, meilleur taux de rafraîchissement à l’écran.

Même si la plupart des téléphones du marché ont un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de plus en plus de modèles osent avec un chiffre plus élevé. Actuellement, nous avons déjà des mobiles qui doublent ce chiffre, atteignant 120 Hz, et même certains modèles qui montent d’un cran de plus à 144 Hz.

Et pour ceux qui estiment que ce taux de rafraîchissement n’est pas perceptible, mieux vaut jeter un œil à la vidéo du média Phone Arena que nous avons remis quelques paragraphes à vérifier la grande différence entre 60 Hz et 120 Hz. Évidemment, une fois que 120 Hz est testé, il est très difficile de revenir en arrière. Dans mon cas particulier, je l’ai testé directement avec un terminal ASUS avec un écran 120 Hz et je peux seulement dire que l’expérience a été brutalement bonne.