Quand on se consacre à l’analyse du cinéma, la chose de trouver liens entre différents films et séries télévisées Selon ces cinéastes et d’autres qui y sont impliqués, cela devient une coutume des plus incontournables car elle est profondément enracinée. Même lorsque vous quittez les locaux commerciaux ou voyez des œuvres pour le simple plaisir, sans aucun engagement de travail et dans le cas peu probable où cela se produirait, on ne peut s’empêcher de tracer ces liens comme s’il s’agissait d’un John Nash (Russell Crowe) de trois à un quart. à la recherche de modèles dans A Beautiful Mind (Ron Howard, 2001). Et exactement la même chose avec 30 pièces, la dernière de Álex de la Iglesia de Bilbao.

L’acteur Cosimo Fusco, qui a participé à d’autres séries comme Alias ​​ou The Mentalist, est Angelo en 30 pièces

Dès le premier moment L’acteur Cosimo Fusco apparaît à l’écran comme Angelo, à un ça sonne d’ailleurs. Si vous passez en revue sa carrière, par exemple, sur IMDb, vous verrez qu’il était un mécanicien de 60 secondes (Dominic Sena, 2000), Logan Gerace dans le chapitre «Mea culpa» (1×06) par Alias ​​(JJ Abrams, 2001-2006), Berardelli dans The Player (Dario Argento, 2004), Captain Hannibal Cotta dans quatre épisodes de Rome (Bruno Heller, William J. MacDonald et John Milius, 2005-2007), Guy Duval dans le chapitre “Red is the New Black” (4×13 ) de The Mentalist (Bruno Heller, 2008-2015) ou de l’archevêque Simeon dans Angels and Demons (Howard, 2009).

HBO

Le rôle le plus mémorable de Cosimo Fusco est celui de Paolo, le petit ami italien de Rachel Green que Ross Geller déteste, dans Friends

Mais avant tout cela, Cosimo Fusco a obtenu son morceau de papier le plus mémorable pour le moment, et peut-être que ce n’est qu’au dernier épisode de 30 pièces que l’on obtient l’épiphanie: il a joué Paolo, le petit ami italien de Rachel Green (Jennifer Aniston) que Ross Geller (David Schwimmer) déteste profondément par pure jalousie, dans quatre chapitres de la célèbre comédie télévisée Friends (David Crane et Marta Kauffman, 1994-2004), entre “The One with the Blackout” (1×07) et “The One with Ross’s New Girlfriend” (2×01), bien qu’il soit mentionné dans trois autres jusqu’à “The One with the Free Porno »(4×17). Qui sait si son Angelo restera également dans les mémoires.

NBC

