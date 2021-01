Le programme utilise un mécanisme pour démarrer plusieurs jeux en même temps et pouvoir jouer ensemble localement.

Depuis son lancement, Skyrim a été décoré comme l’un des meilleurs RPG pour beaucoup, et de plus en plus de joueurs ont pu le vérifier dans les différentes versions dans lesquelles il a été publié. Dans sa version PC, en particulier, de nombreux mods ont été publiés au fil des ans. Mais maintenant vient une histoire vraiment surprenante avec laquelle son histoire sera vue d’une autre manière: la coopérative arrive dans Skyrim.

Le mod est compatible avec Skyrim et d’autres jeux individuelsDans PCGamesN, ils nous apprennent le mod qui permet cette option que vous avez probablement imaginée à plusieurs reprises. De cette façon, nous pouvons jouer à Skyrim avec un membre de la famille ou un ami dans une coopérative locale. Son fonctionnement est simple, car ouvrir plus d’une version du jeu et diviser les entrées entre les commandes que vous souhaitez utiliser. En peaufinant quelques petits détails, il sera possible de jouer en mode coopératif, ou quelque chose de similaire, au jeu Bethesda.

En effet, ce mod n’est pas exclusif à Skyrim, et peut être utilisé dans n’importe quel jeu qui n’inclut pas de coopérative locale par défaut. Sur le Web, ils affichent des titres tels que Bioshock ou légende brutale. Et de cette manière, ajoutez une fonction qui peut toujours être récurrente pour jouer en compagnie depuis le même endroit.

Si vous souhaitez en savoir plus sur jouer en coopération avec SkyrimÀ partir de ce lien, vous pouvez accéder à un document qui explique les étapes à suivre.

