Écrit par Ender Arrieta sur Netflix

Mon université de héros C’est un anime que vous pouvez trouver dans le Catalogue Netflix en Espagne et qui suit l’histoire de Izuku Midoriya, un garçon né sans pouvoirs dans un monde où plus de 80% de la population naît avec des cadeaux. Déterminé à être un héros et inspiré par son idole Tout pourrait, décide d’étudier dans l’une des meilleures académies du pays pour apprendre à maîtriser les pouvoirs qui lui seront accordés par Tout pourrait et pouvoir combattre les plus grands méchants.

Cet anime est sorti en 2016 par Funimation qui est l’entreprise qui a les droits internationaux de transmission et de marchandise. L’adaptation anime du célèbre manga est réalisée par Kenji Nagasaki, écrit par Yōsuke Kuroda, et conçu par Yoshihiko umakoshi. Il compte actuellement 4 saisons et la cinquième saison devrait être diffusée au printemps 2021.

Attaquer les titans

Cet anime raconte l’histoire de Eren Jaeger qui décide de rejoindre l’armée pour venger sa mère et la destruction de sa ville aux mains des Titans. Il s’agit d’une adaptation débutée en 2013 du célèbre manga publié en 2009 par Hajime isayama.

Année: 2013, Saisons: 4, Épisodes: 75, Durée approximative: 25 minutes.

Un coup de poing

L’anime du célèbre webcomic japonais créé par l’artiste Une, nous emmène à travers l’histoire du grand Saitama, un héros aux pouvoirs extraordinaires qui cherche le digne adversaire pour montrer au monde et aux habitants de Z City quel grand héros il est.

Année: 2015 Saisons: 2 Épisodes: 24 Durée approximative: 25 minutes.

Nanatsu no Taizai (Les sept péchés capitaux)

Cet anime créé par Nakaba Suzuki, nous raconte l’histoire de Elizabeth la troisième reine du royaume de Britannia qui décide de le protéger après l’assassinat de la garde personnelle du roi. Elizabeth s’échappe à la recherche des guerriers connus sous le nom de Sept péchés capitaux afin de regagner le royaume de l’oppression.

Année: 2014, Saisons: 4, Épisodes: 96, Durée approximative: 25 minutes.

Re: zéro

Renard blanc c’est qui a réalisé l’adaptation des romans de Tappei nagatsuki à l’anime. Dans cette série, nous connaîtrons l’histoire de Subaru Natsuki qui se perd dans un monde alternatif où il finit par se retrouver Émilie, une belle fille aux cheveux argentés, mais après avoir tous les deux été tués par les méchants, Subaru renaît grâce à ses pouvoirs qu’il ne connaissait pas et avec lesquels il a la capacité de remonter le temps.

Année: 2016 Saisons: 2 épisodes: 38 Durée approximative: 25 minutes.