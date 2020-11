L’une des montres intelligentes Xiaomi les meilleures et les moins chères abaisse son prix pour le Black Friday.

Les montres connectées sont l’un des appareils portables les plus recherchés et, franchement, nous comprenons pourquoi. Son utilité au quotidien est incontestable, nous permettant de rassembler tous les notifications et contrôles d’activité nécessaire.

Toutes les entreprises ont introduit leurs propres sur le marché dans différentes gammes de prix, mais si nous parlons de toujours prendre en compte rapport qualité prix, il y a un roi de la piste: Xiaomi.

La firme chinoise dispose d’un large arsenal de montres intelligentes et il y en a une qui a conquis les passionnés de technologie pour tout ce qu’elle propose à très bas prix, le Amazfit Bip U. Si vous envisagez de l’acheter, vous avez de la chance, car il est en vente le Black Friday pour un peu plus de 50 euros!

Amazfit Bip U avec réduction

Pendant ces jours, tu peux le joindre Amazfit Bip U sur Aliexpress avec une remise substantielle. Cela incorpore un écran couleur de 1,43 pouces, Batterie 230 mAh qui promet 9 jours d’utilisation, Capteur biologique optique BioTracker 2, PPG, capteur d’accélération et gyroscope.

Il a des dimensions de 40,9 x 35,5 x 11,4 mm, il ne pèse que 31 grammes et est disponible en trois teintes. De même, il permet la personnalisation des sphères (50 possibilités en standard) et de tous les paramètres qui apparaissent sur son bel écran. D’autres détails intéressants sont l’inclusion de Bluetooth 5.0, lecteur de fréquence cardiaque avec moniteur d’oxygène sanguin et mesure du sommeil.

