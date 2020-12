Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

De nombreux médias spécialisés ont déjà pu tester le nouveau prodige de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. Le jeu qui a été retardé à plusieurs reprises et qui a été annoncé il y a tant d’années est déjà sur le point de partir et les critiques en raffolent. L’aventure de V dans Night City.

Dans Metacritic, le jeu a déjà un score de 91 avec 43 critiques au total, 41 de ces positives, 2 mitigées et 0 négative. Vous pouvez y lire des commentaires tels que “Un RPG immersif et étonnant” ou “Cyberpunk 2077 est le nouveau chef-d’œuvre de CD Projekt Red”. Certains critiques soulignent même que malgré certains bugs (auxquels on peut s’attendre dans n’importe quelle version), le jeu se démarque par sa façon de raconter l’histoire, ses personnages, ses combats et son level design.

D’autre part, dans OpenCritic, le jeu accumule également un score de 91, basé sur 40 avis. Eurogamer le décrit: “Au-delà des bombardements et des erreurs, Cyberpunk 2077 a un cœur très humain.”

Il faut maintenant que le public qui attend depuis tant d’années le jeu, puisse le tester à son lancement le 10 décembre pour pouvoir le revoir, même si nous ne doutons pas que toutes ces années de développement n’ont pas été vaines.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord