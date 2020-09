Le Keychron K2 original était, et est toujours, l’un de mes accessoires Mac tiers préférés. Keychron K2 version 2 s’appuie subtilement sur l’héritage de l’original. Regardez notre vidéo pratique pour plus de détails.

Améliorations de Keychron K2 (v2)

Bluetooth 5.1 pour une connectivité plus fiable

Châssis inférieur incliné

Options d’inclinaison à deux pieds

Rétroéclairage dédié au verrouillage des majuscules

Commutateurs et étiquettes à curseur tactile

Châssis inférieur incliné

La différence de conception extérieure la plus remarquable entre le K2 original et la version mise à jour est le cadre inférieur incliné. Au lieu d’une aire de repos plate, la version mise à jour présente une conception en coin qui fournit un angle de frappe même lorsque l’inclinaison des pieds est désengagée.

Une telle mise à jour semble subtile, mais même avec ces quelques degrés d’inclinaison supplémentaires, taper sur le Keychron K2 version 2 semble plus naturel.

Vidéo: examen de la version 2 de Keychron K2

Options d’inclinaison à deux pieds

En plus du cadre inférieur incliné, Keychron a changé la conception de l’inclinaison des pieds. La version 2 comprend une option d’inclinaison à deux pieds. Les utilisateurs peuvent désormais choisir d’engager une paire de pieds plus courts pour une pente moins dramatique.

Bluetooth 5.1

Keychron déclare que le K2 v2, doté de la même batterie de 4000 mAh que la version originale, est évalué pour la même autonomie d’environ 70 heures que son prédécesseur. J’aurais aimé voir un K2 avec une batterie plus grosse pour encore plus d’autonomie via Bluetooth, car la durée de vie de la batterie est probablement la seule vraie «faiblesse» que j’ai vue sur ce clavier.

En d’autres termes, le principal avantage de la mise à niveau Bluetooth 3.0 → 5.1 est une augmentation de la fiabilité de la connectivité. Bien que j’aie rarement rencontré des problèmes de connectivité avec mon Keychron K2 d’origine, les améliorations dans ce domaine sont toujours les bienvenues.

D’après mon expérience, le Keychron K2 original m’a duré 2 à 3 semaines dans le monde réel sur Bluetooth avant de devoir le charger. Les performances varient en fonction de la luminosité avec laquelle vous réglez le rétroéclairage, ainsi que du type d’effets de rétroéclairage que vous décidez d’utiliser.

Ce qui est génial avec le K2, c’est qu’il dispose d’un port USB-C pour connecter le câble USB-C à angle droit inclus (qui est maintenant tressé) pour recharger le K2. Cela vous permet de recharger votre clavier et / ou de l’utiliser comme clavier filaire si vous le souhaitez.

Rétroéclairage dédié au verrouillage des majuscules

Le clavier précédent n’avait pas de repère visuel pour informer les utilisateurs que le verrouillage des majuscules était actif. Cela pourrait entraîner la saisie de mots de passe incorrects, entre autres désagréments. La version 2 dispose d’un rétroéclairage dédié au verrouillage des majuscules qui illumine le lettrage de verrouillage des majuscules en rouge lorsqu’il est actif.

Commutateurs et étiquettes à curseur tactile

Le Keychron K2 mis à jour présente la même disposition de boutons sur le côté gauche du clavier pour basculer entre les modes Mac et Windows, et / ou les modes Bluetooth et Câble. La version 2 comprend des commutateurs à glissière mis à jour avec une surface plus tactile pour faciliter l’identification des commutateurs via le toucher. Les étiquettes de chaque interrupteur, bien qu’encore ridiculement minuscules, sont également légèrement plus lisibles qu’auparavant.

Caractéristiques exceptionnelles du Keychron K2

Interrupteurs à clé mécaniques tactiles Gateron rouge, bleu ou marron

Disposition à 84 touches centrée sur Mac

Rétroéclairage RVB avec plus de 15 effets

Associez jusqu’à trois appareils Bluetooth et passez facilement de l’un à l’autre

Mode câble filaire via le câble USB-C à angle droit inclus

Prise en charge de Windows

Keycaps Windows inclus

Environ 70 heures d’autonomie de la batterie

Cadre en aluminium (en option)

Extracteur de keycap inclus

Toujours l’une des meilleures options de clavier pour les utilisateurs de Mac

Un domaine qui est resté cohérent entre la version 1 et la version 2 est la réponse en retour de la saisie sur les interrupteurs à clé Gateron. Tout comme la version 1 du Keychron K2, le modèle mis à jour propose des options d’interrupteur à clé rouge, bleu et marron Gateron. Ces interrupteurs à clé sont ce qui donne aux claviers mécaniques leur sensation tactile «cliquable». Chaque type de commutateur à clé diffère dans son son et sa sensation.

Comme précédemment, j’ai opté pour les interrupteurs à clé marron plus silencieux, qui sont tactiles et cliquables, mais qui sont un peu plus raffinés par rapport aux interrupteurs bleus Gateron extra forts et tactiles. La préférence des commutateurs à clé est largement subjective, il peut donc être utile de tester chacun des commutateurs avant de s’engager dans un certain type.

Test sonore de l’interrupteur à clé marron Gateron sur Keychron K2

Je tape régulièrement sur le Keychron K2 original depuis près d’un an, et c’est toujours aussi incroyable de taper que le jour où je l’ai reçu. Le K2 mis à jour ressemble exactement à l’original, ce qui est une bonne chose.

Comparé aux options d’interrupteurs à ciseaux comme le Magic Keyboard d’Apple, le Keychron K2 avec ses interrupteurs à clé Gateron offre une aide considérable de course de touche supplémentaire (4 ± 0,4 mm de course totale) lorsque vous appuyez sur une touche.

Le résultat est une expérience de frappe plus satisfaisante qui, selon moi, réduit la fatigue des doigts et du poignet par rapport aux options avec relativement peu de déplacement des touches. J’aime l’illustrer comme ceci: taper sur un clavier à faible débattement, c’est comme faire s’écraser les doigts sur le clavier, tandis que les touches du clavier mécanique fonctionnent comme des amortisseurs pour réduire le stress de l’impact sur vos doigts. Si vous n’avez jamais tapé sur un clavier mécanique auparavant, vous vous devez d’en essayer un.

Ce qui a rendu le Keychron K2 original pour moi si incroyable, c’est que la plupart des claviers mécaniques jusqu’à ce point étaient uniquement câblés. Keychron n’a pas été le premier à fabriquer un clavier mécanique sans fil, mais il a été le premier à fabriquer un bon clavier mécanique sans fil.

Non seulement le clavier est compatible Bluetooth, mais il offre la possibilité de se connecter à trois hôtes Bluetooth différents, tels qu’un Mac, une machine Windows et un iPad, et de basculer entre les trois via une simple combinaison de boutons.

Le clavier est également prêt à l’emploi pour Mac. Non seulement il comporte la rangée complète de touches de fonction pour régler la luminosité, engager Mission Control et Launchpad, contrôler la lecture multimédia, etc., mais il comporte également des majuscules centrées sur Mac pour des touches telles que Option et Commande.

Si vous êtes principalement un utilisateur Windows, vous pouvez facilement remplacer certains des keycaps Mac par des keycaps Windows inclus. Le K2 est livré avec un extracteur de capuchon pratique pour retirer et remplacer facilement les clés. Je trouve également l’extracteur de keycap pratique à avoir lors du nettoyage du clavier.

Effets RVB et rétroéclairage

Comme la première version du Keychron K2, la version 2 propose plus de 15 effets de rétroéclairage RVB différents. Ces effets peuvent être parcourus via la touche ampoule dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également parcourir différentes couleurs pour chaque effet en appuyant sur les touches fléchées Fn + Gauche ou Droite.

RGB est livré en standard sur le Keychron K2 avec cadre en aluminium, qui est celui que je vous recommande d’acheter. Il existe également une version à rétroéclairage blanc uniquement, mais elle est livrée avec le cadre en plastique le moins souhaitable.

Les effets RVB sont amusants, voire un peu astucieux. Je me suis souvent retrouvé à désactiver les effets ou à me contenter d’un simple rétroéclairage à LED blanches lors de la saisie dans des environnements sombres. Dans la plupart des cas, j’avais tendance à désactiver purement et simplement l’éclairage RVB (conseil de pro: appuyez sur la touche fn + ampoule pour activer ou désactiver rapidement les effets). Non seulement cela était moins gênant, mais la désactivation des effets permet d’économiser sur la durée de vie de la batterie.

Comme vous pouvez probablement le constater, je ne suis pas vraiment un fan RVB, mais si vous aimez l’idée d’avoir des effets de lumière multicolores clignotants, respiratoires ou statiques sur votre clavier, vous allez adorer le Keychron K2. Assurez-vous de regarder notre vidéo pratique ci-dessus pendant que je montre certains des effets disponibles.

Prise de .

Bien que je ne pense pas que les améliorations soient suffisantes pour justifier les propriétaires de v1 d’abandonner leurs claviers actuels pour passer à la v2, le modèle mis à niveau fait du Keychron K2 un choix d’autant plus évident pour les utilisateurs de Mac à la recherche de leur premier clavier mécanique sans fil.

C’est, à mon avis, l’un des meilleurs accessoires pour les utilisateurs de Mac, surtout si vous possédez un Mac de bureau comme un iMac, un Mac mini ou un Mac Pro. Le K2 est également un bon compagnon pour iPad avec sa capacité à se coupler avec jusqu’à trois hôtes et à se connecter à l’iPad Pro directement via USB-C.

Ayant utilisé la version 1 pendant près d’un an, j’ai été extrêmement impressionné par la résistance du clavier. Par exemple, aucune des étiquettes de touches n’a commencé à s’estomper, et les interrupteurs à clé sont tout aussi tactiles et réactifs qu’au premier jour.

Vous pouvez trouver le Keychron K2 sur Amazon. Utilisez-vous un clavier mécanique avec votre Mac? Sinon, qu’est-ce qui vous a empêché de faire le déplacement? Sonnez ci-dessous dans les commentaires avec vos réflexions sur la question.

