Si le signal de votre réseau Wi-Fi n’atteint pas tous les coins de votre maison, ou si vous remarquez que les performances ne sont pas bonnes du tout dans les zones les plus éloignées de votre routeur silencieux, C’est un problème très courant et sa résolution n’est pas complexe.

Avant de parler de solutions, nous expliquerons pourquoi ce problème survient. Un réseau Wi-Fi fonctionne via ondes radio bidirectionnelless. D’une part, nous avons ceux qui quittent le routeur vers les appareils connectés, et d’autre part il y a les ondes radio qui quittent ces appareils et retournent au routeur.

Dans ce voyage, les vagues Ils doivent parcourir une distance spécifique et surmonter certains obstacles. Comme pour toute onde radio, sa portée est limitée et la qualité et l’intensité du signal se détériorent en fonction de la distance parcourue. Mais ce n’est pas tout, les obstacles (murs, portes, etc.), et les appareils électriques qu’ils trouvent sur leur chemin, peuvent aussi avoir un impact négatif sur ces ondes radio.

La conclusion que cela nous laisse est très simple, si votre Wi-Fi n’atteint pas une certaine zone de votre maison éloignée du routeur, ou si c’est le cas mais la vitesse est très faible et la stabilité du signal est minimale, très probablement un simple problème de portée du signal. Gardez à l’esprit que cela peut être aggravé par des obstacles, comme nous l’avons déjà dit.

AVM FRITZ! Repeater 600: Découvrez comment il peut vous aider à étendre votre Wi-Fi

Pour résoudre un problème de portée du signal Wi-Fi nous avons plusieurs options. Nous pouvons changer l’emplacement du routeur et le rapprocher de la zone que nous voulons atteindre, même si cela peut endommager d’autres dépendances de notre maison. Nous pouvons également ouvrir des portes et réduire les obstacles, bien que ce ne soit pas toujours possible.

Si le problème est particulièrement grave, le plus simple et le moins cher sera d’utiliser un répéteur Wi-Fi. L’AVM FRITZ! Repeater 600 est un modèle qui se distingue notamment par son excellente intégration, son bon rapport qualité-prix, sa fiabilité et son bon écosystème logiciel. Avec ce modèle, nous profiterons d’une vitesse allant jusqu’à 600 Mbps, et nous n’aurons pas à entrer dans des configurations compliquées pour commencer à en profiter.

L’AVM FRITZ! Repeater 600 est un répéteur Wi-Fi très compact, lui permettant de s’adapter dans n’importe quel coin, et est compatible avec le Interface WPS, ce qui signifie que nous pouvons le relier à notre routeur sans effort. Une fois le processus de couplage terminé, il répétera notre connexion Wi-Fi en conservant tous les paramètres de notre réseau principal, y compris le SSID et le mot de passe.

Spécifications et prix de l’AVM FRITZ! Repeater 600

Compatible avec la bande 2,4 GHz. Vitesse maximale de 600 Mbps (WiFi 4 × 4 N). Très facile à lier et à utiliser, grâce à la norme WPS. Il adopte directement la configuration de notre FRITZ! Box et applique automatiquement toutes les modifications que nous apportons. Conserve le nom et le mot de passe du réseau sans fil. Dimensions et poids: 64 mm x 64 mm x 68 mm et 88 grammes. Il consomme 5 watts de crête en crête et 2,5 watts en moyenne. Il est compatible avec le WLAN gratuit de FRITZ! App. Il s’intègre au système d’exploitation FRITZ! OS 7.20 et reçoit des mises à jour régulières. Il a une garantie de cinq ans.

L’AVM FRITZ! Repeater 600 est disponible en Espagne avec un prix de 39,99 euros.

Contenu proposé par AVM FRITZ!