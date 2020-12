Internet est devenu une partie importante de nos vies. Le constructeur allemand AVM est conscient de cette réalité, et développe donc des produits qui ne se limitent pas à offrir un haut niveau de performance et une grande fiabilité, mais qui possèdent également toutes les fonctions dont nous avons besoin pour profiter. une bonne expérience de port, et pour prendre soin des petits de la maison.

Regardons les choses en face, sur Internet on peut trouver pratiquement tout, sans effort et en quelques secondes. Beaucoup de contenus disponibles dans le réseau des réseaux sont intéressants, éducatifs et amusants, mais il y en a aussi d’autres qui sont inappropriés et que nous devons garder à l’écart de nos enfants, une tâche qui, sans les outils appropriés, cela peut être délicat.

Pour résoudre ce problème, AVM a intégré une suite complète de solutions de contrôle parental sur les appareils FRITZ! Box qui nous permettent de configurer une série de paramètres pour protéger nos enfants contre les contenus inappropriés, mais aussi de limiter et contrôler le temps qu’ils passent connectés à Internet, de manière simple et sans effort. Nous pouvons modifier les valeurs que nous avons saisies à tout moment, et adapter la configuration en temps réel sans problème.

AVM et contrôle parental sur Internet: l’importance de limiter le contenu et de définir des horaires

Vous disposez d’une connexion Internet chez vous. Comme dans la plupart des foyers, cette connexion est partagée par les membres du noyau familial, et grâce au réseau Wi-Fi pas besoin d’être dans la même pièce pour pouvoir surfer sur Internet. Cela représente un avantage important, mais complique en même temps le contrôle des activités menées par les plus petits.

Eh bien, avec les solutions qu’AVM a intégrées aux routeurs de FRITZ! Box nous avons très facile d’effectuer un contrôle strict du contenu et des horaires:

Nous pouvons créer des listes blanches et des listes noires des pages Web que nos enfants ne pourront pas visiter et limiter le blocage à des appareils spécifiques. Cela signifie que nous pouvons, par exemple, bloquer une page dédiée aux films d’horreur pour qu’elle ne soit pas accessible depuis la tablette utilisée par notre fils, mais qu’elle sera disponible si nous y accédons depuis la Smart TV du salon.

Nous pouvons également limiter les heures et le temps d’utilisation connexion à Internet et ne définissez ces limitations que sur des appareils spécifiques. Voyons-le avec un exemple: imaginez que vous souhaitiez limiter les jeux en ligne de votre enfant avec sa console de jeux vidéo. Eh bien, vous pouvez définir une heure d’utilisation spécifique qui permet à votre console de se connecter à Internet uniquement de 17h00 à 19h00. Vous pouvez également définir ces restrictions sur la navigation Internet et sur l’utilisation d’autres appareils.

Si vous faites partie de ceux qui utilisent fréquemment des réseaux avec accès invité, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. AVM a également pensé à la sécurité et à l’utilisation appropriée de ces types de réseaux, et propose donc une grande variété de paramètres qui nous permettront limiter le contenu et les fonctions disponibles à travers ledit réseau.

Par exemple, si nous voulons créer un réseau d’accès pour les invités limité aux visites de collègues, Nous pouvons établir que grâce à ce réseau, seuls le site Web et le courrier électronique de l’entreprise sont accessibles. Tous les paramètres et configurations que nous avons indiqués peuvent être facilement définis via l’interface de notre routeur FRITZ! Box, équipé du système d’exploitation FRITZ! OS qui, comme beaucoup de nos lecteurs s’en souviendront, est basé sur Linux.

Contenu proposé par AVM FRITZ!