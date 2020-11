L’appareil chinois est un excellent achat et offre une réduction plus qu’intéressante.

le Xiaomi Mi 10 Lite 5G Peut être le vôtre pour seulement 217 euros grâce à l’une des offres AliExpress.

Le géant chinois célèbre la Journée mondiale du shopping et nous pouvons profiter de réductions tout au long de la journée.

Le smartphone chinois arrive avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour obtenir le meilleur prix, il vous suffit d’appliquer le coupon onzeonce20 avant de finaliser l’achat.

L’offre sera disponible jusqu’à demain matin.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 10 Lite 5G

C’est la 5G la moins chère de Xiaomi

Le Xiaomi Mi 10 Lite arrive avec un panneau AMOLED de 6,57 pouces et une résolution Full HD +. Aucune découpe, comme les modèles haut de gamme, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, cache un lecteur d’empreintes digitales sous la vitre.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 765G, un processeur puissant qui déplacera les applications exigeantes en douceur.

Qualcomm Snapdragon 765G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,57 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 4160 mAh avec charge rapide sur prise 20W 3,5 mm, USB-C, NFC, radio FM et 5G