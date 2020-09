Peter Marquez. (Photo des ressources planétaires)

– Peter Marquez a rejoint Services Web Amazon en tant que premier chef de la politique spatiale.

«Il se passe beaucoup de choses passionnantes dans la communauté spatiale et cela va être génial», a déclaré Marquez dans un message LinkedIn annonçant son déménagement. « J’ai hâte de travailler avec vous tous dans ma nouvelle entreprise. »

Ancien directeur de la politique spatiale pour le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche sous les administrations des présidents George W. Bush et Barack Obama, Marquez était plus récemment associé du cabinet de conseil Andart Global.

Amazon – et son PDG Jeff Bezos – ne craint pas ses ambitions spatiales. Parmi les avancées récentes, AWS a récemment dévoilé un segment d’activité Aerospace and Satellite Solutions dédié au développement d’une infrastructure de données et de services cloud pour l’industrie. Et après avoir obtenu l’approbation de la FCC pour le projet Kuiper – une constellation de 3236 satellites qui fourniraient un accès Internet haut débit dans une large partie du globe – Amazon a déclaré qu’il investirait plus de 10 milliards de dollars dans le projet.

Elizabeth Scallon, WeWork Labs Californie du Nord et Nord-Ouest. (Photo WeWork Labs)

– Elizabeth Scallon a rejoint Amazon Fonds Alexa pour aider le géant de la technologie à impliquer les startups dans l’intelligence artificielle et la technologie vocale.

Scallon a été à la tête de WeWork Labs pour la Californie et le nord-ouest du Pacifique pendant deux ans. Elle a annoncé qu’elle partait dans un post LinkedIn la semaine dernière.

«J’ai travaillé avec des fondateurs, des partenaires et des collègues incroyables, où j’ai vraiment senti que nous avions un impact positif sur le monde», a déclaré Scallon.

Asia Orangio, à gauche, et Tara Reed. (LinkedIn Photos)

– Entreprise d’optimisation des moteurs de recherche Moz a ajouté deux nouveaux membres du conseil.

Asie Orangio est PDG et fondateur de DemandMaven, mentor pour GrowthMentor et TinySeed, ainsi que conseiller d’Atlanta Tech Village. Tara Reed est le PDG d’Apps Without Code, une école en ligne qui enseigne aux gens comment créer leurs propres applications rentables. Elle est conférencière TEDx et a précédemment dirigé des initiatives de marketing chez Google, Foursquare et Microsoft.

Rand Fishkin, fondateur de Moz et co-fondateur et PDG de SparkToro, quittera son poste de conseil d’administration. Il a dit qu’il était «un grand fan de longue date» des deux nouveaux membres.

Sarah Warn, à gauche, et Selina Farrand. (LinkedIn Photos)

– Démarrage des services d’immigration en ligne de Seattle Sans bornes promu Sarah Warn au vice-président de la croissance. Warn a déjà passé du temps chez Bulletproof, TigerOak Media, Expedia et MTV Networks. Elle est la cofondatrice d’AfterEllen, un site Web éminent sur la culture pop LGBTQ.

Selina Farrand est le nouveau vice-président des finances de la société. Auparavant, elle était chef de la stratégie et chef de cabinet chez Daily Harvest et a travaillé dans la finance chez UBS Investment Bank et le private equity chez Abry Partners.

Boundless a annoncé ce mois-ci un tour d’investissement de 7,5 millions de dollars qui a aidé à financer l’acquisition de son rival, RapidVisa, et alimentera l’expansion de ses propres outils et produits.

Kai-Mei Fu, à gauche, et Krysta Svore. (LinkedIn Photos)

– Kai-Mei Fu, professeur agrégé de physique et de génie électrique et informatique à l’Université de Washington, et Krysta Svore, directeur général de Quantum Systems chez Microsoft Research, a été nommé au Comité consultatif de l’Initiative nationale quantique.

Le NQIAC a été créé pour conseiller l’administration Trump sur les moyens d’assurer le leadership américain continu dans la science de l’information quantique, selon un communiqué de presse du ministère de l’Énergie en août.

Le président Trump a créé le NQIAC par un décret dans le cadre de la loi bipartite sur l’Initiative nationale quantique de 2018. La loi a accéléré les investissements dans la recherche et le développement du SQI et la coordination des politiques au sein du gouvernement fédéral.

Leslie Pendergrast. (Photo LinkedIn)

– Vétérinaire des ressources humaines Leslie Pendergrast a été nommé Chief People Officer chez Sensibilisation, la plateforme d’engagement des ventes basée à Seattle.

Pendergrast a occupé de nombreux postes de direction des ressources humaines, notamment chez Datalogix, Sourcefire et Citrix Systems, où elle a fait passer l’entreprise de 24 millions de dollars à 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires et de 100 à 4000 employés. Elle était plus récemment Chief People Officer chez Code42.

Outreach a également nommé cinq autres recrues de leadership stratégique:

Victoria Grady, vice-président du marketing produit. Grady dirigeait auparavant le marketing produit pour Microsoft Azure et plusieurs programmes de démarrage mondiaux chez Microsoft.

Rajit Joseph, vice-président de la gestion des produits. Joseph a précédemment travaillé chez People.ai et XANT (anciennement InsideSales.com) dans des rôles principaux de gestion de produits.

Min Zhu, vice-président de l’ingénierie. Zhu a plus de 22 ans d’expérience, y compris des séjours chez Microsoft et Amazon.

Ella Dillon, vice-président de la stratégie et du support client. Elle a rejoint DocuSign, où elle a dirigé les opérations de réussite des clients et le support mondial.

Kara Blumberg, vice-président des services professionnels et de la formation. Blumberg a précédemment supervisé les services professionnels et le déploiement chez HireVue et a travaillé chez SAP pendant plusieurs années.

Jay Fluegel. (Photo de Jay Fluegel)

– Jay Fluegel est le nouveau chef de produit pour Evidence.com et les applications mobiles chez Axon, les fabricants d’outils d’application de la loi tels que les Taser, les caméras corporelles, la gestion des preuves numériques et plus encore.

Fluegel était auparavant vice-président des produits pour la plate-forme de conversation d’Expedia, et a quitté en février après cinq ans avec le géant du voyage. Il a également passé 15 ans chez Microsoft à travailler sur des produits tels que Xbox One, MSN Calendar, Messenger et autres.

Chez Axon, Fluegel travaillera pour Jeff Kunins, le CPO et EVP du développement logiciel qui a rejoint la société depuis Amazon l’automne dernier. Fluegel et Kunins ont travaillé ensemble chez Microsoft.

«Après avoir parlé à Jeff, sa passion contagieuse à la fois pour la mission« Protect Life »de l’entreprise et son objectif laser visant à faire en sorte que tout le monde, des forces de l’ordre aux citoyens, se rende à la maison en toute sécurité, a fait en sorte qu’il était facile d’unir ses forces», a déclaré Fluegel.

Kristina Adamski. (Photo de Zillow)

– Groupe Zillow a nommé Kristina Adamski vice-présidente des communications et des affaires publiques, où elle dirigera des équipes dédiées aux communications commerciales et exécutives, aux communications financières, aux affaires publiques, aux communications industrielles, au leadership éclairé, aux relations publiques de marque et de marché et au contenu éditorial.

Adamski rejoint la société de technologie immobilière basée à Seattle avec près de 20 ans d’expérience en communication d’entreprise et d’agence. Elle a précédemment occupé des postes de direction en communication chez Tilray, Nissan North America et Ford Motor Company, et a passé huit ans à l’agence de communication Weber Shandwick.

David Bley. (Photo LinkedIn)

– David Bley a démissionné après 14 ans en tant que directeur de la Pacific Northwest Initiative à la Fondation Bill et Melinda Gates.

Bley a fait cette annonce mercredi dans une déclaration sur le site Web de la fondation, écrivant que son travail avait été «le tour de toute une vie».

«Notre équipe se trouve à un moment charnière en raison de la pandémie», a écrit Bley. «Imaginer l’avenir de notre travail dans ce nouveau contexte repose de manière appropriée sur un nouveau leadership qui le conceptualisera, le s’appropriera et l’exécutera. Ma responsabilité, en tant que directeur, est de positionner l’équipe positivement pour ce qui va suivre, et je pense que nous sommes à un point où un nouveau chef peut apporter un ensemble différent de forces à la tâche à accomplir, adaptées à la voie à suivre.

Le dernier jour de Bley à la fondation sera le 31 octobre. Allan Golston, président des programmes américains de la fondation, servira de directeur par intérim pendant que la recherche d’un nouveau directeur aura lieu.

Shaunta Hyde. (Photo gracieuseté de Shaunta Hyde)

– Shaunta Hyde a assumé le poste de directeur, expérience des associés mondiaux + communications RH, dans la division mondiale des consommateurs et des opérations d’Amazon.

Hyde a auparavant passé six ans chez Alaska Airlines en tant que directeur général des relations communautaires. Dans un courriel adressé à des contacts professionnels plus tôt cet été, elle a déclaré qu’elle «travaillait dur pour approfondir les programmes, établir des partenariats significatifs et élargir l’engagement qui non seulement a créé un impact social, mais a aidé à renforcer notre présence nationale» pour la compagnie aérienne basée à Seattle.

Hyde a également passé plus de 13 ans chez Boeing.

Gur Kimchi. (Photo LinkedIn)

– Gur Kimchi a quitté Amazon après huit ans avec le géant de la technologie, plus récemment en tant que vice-président travaillant avec Prime Air.

Kimchi a partagé la nouvelle dans un post LinkedIn la semaine dernière, disant qu’il clôturait «l’une des périodes les plus intenses» de sa vie professionnelle.

Son départ intervient juste après que la Federal Aviation Administration ait approuvé Prime Air en tant que «transporteur officiel». La désignation permet à Amazon de commencer les livraisons commerciales de drones aux États-Unis dans le cadre d’un programme d’essai qui permet aux petits drones de livraison de voler au-delà de la ligne de vue visuelle.

Kimchi a auparavant passé près de 10 ans chez Microsoft. Son LinkedIn n’indique pas encore de nouveau rôle.

– Brian Burke est le nouveau chef de l’exploitation de StratusCore, la startup basée à Seattle qui aide les créateurs de contenu numérique avec une technologie de production basée sur le cloud.

Burke a passé 14 ans à l’agence de design numérique de Seattle Idées fracassantes, dont les cinq derniers en tant que PDG, avant son départ en septembre dernier.