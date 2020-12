Le mandalorien – Le garçon Grogu

Grogu, également connu sous le nom de Baby Yoda ou l’enfant, Il est devenu un personnage à succès, non seulement à cause de sa façon d’agir, mais à cause de son apparence, qui semble être un bébé très mignon Yoda. Les réactions de ce petit extraterrestre à toute situation ils ont l’air très adorables, et cela a déjà plus de 50 ans, même si cela ne semble pas être le cas.

Et si Grogu cachait un secret qui pourrait choquer tout le monde? Les choses deviendraient un peu sombres et effrayantes. Grâce à un artiste CGSociety nommé GregStrangis, nous pouvons voir comment serait la version terrifiante de ce personnage et plonge éventuellement dans vos pires cauchemars. Ensuite, nous vous laissons l’image de cet impressionnant Fan Art.

Grogu Monster – Fan Art x GregStrangis

L’artiste a recréé Grogu comme s’il était un monstre complet avec une quantité absurde de dents, ongles pointus et longue langue. On pourrait même dire qu’il ressemble aux zombies mutants de Resident Evil. Ici il semble être manger un de leurs plats favoris, grenouilles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir à quoi ressemblerait Baby Yoda dans une série animée 2D.

Savoir plus: Star Wars: Baby Yoda porte également son masque dans ce fanart cool