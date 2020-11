Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 14h06

Le 17 novembre, Disney + arrivera enfin au Mexique et en Amérique latine. Bien que beaucoup lancent leur abonnement en profitant de séries comme Le mandalorien, n’oubliez pas que ce même jour il sera disponible un nouveau spécial de Noël Star Wars, qui a publié une nouvelle bande-annonce, avec tout et Baby Yoda inclus.

Contrairement à la catastrophe de 1978, cette nouvelle spéciale laissera de côté les vrais acteurs, et choisira d’utiliser une animation avec LEGO. Dans ce film, nous pouvons voir Rey interagir avec divers héros et méchants de Star Wars tout au long de certains des événements les plus importants de la saga Skywalker. De la même forme, Des personnages comme Mando et Baby Yoda feront leur apparition dans cette aventure.

Cette histoire ne fait pas partie du canon. De la même manière, nous pouvons voir Anthony Daniels, Billy Dee Williams et Kelly Marie reprennent respectivement les rôles de C-3PO, Lando Calrissian et Rose Tico. Nous vous rappelons que The LEGO Star Wars Holiday Special sera présenté en exclusivité sur Disney + le 17 novembre.

Sur des questions connexes, les prix Disney + en Amérique latine ont enfin été révélés.

Via: Star Wars

Star Wars Jedi: Fallen Order arrive sur EA Play la semaine prochaine

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.