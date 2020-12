Babylon’s Fall est la nouvelle IP de Platinum Games en collaboration avec Square Enix

Babylon’s Fall a été annoncé en 2018 comme la nouvelle collaboration entre Square Enix et Platinum Games, deux sociétés qui nous ont apporté NieR: Automata, l’un des meilleurs jeux de 2017 et de toute la génération. Jusqu’à présent, nous n’avons eu qu’une bande-annonce entre nos mains qui n’a pas révélé grand-chose sur le jeu, même beaucoup sont ceux qui pensent qu’il s’agit d’un nouvel épisode de NieR, plus que tout parce que le producteur de NieR: Automata Yosuke Saito répète le rôle dans ledit jeu.

Cette théorie reste à confirmer, ainsi que la possibilité d’en savoir plus sur le jeu en mouvement, bien qu’il y ait eu de nombreuses voix pessimistes qui ont même affirmé que le jeu allait connaître le même sort qu’un autre jeu récent de Platinum Games: Scalebound. Le jeu issu de l’accord entre Platinum et Xbox a été annulé à la surprise générale et marqué un avant et un après dans les deux sociétés. Heureusement pour les fans de Platine, il semble que Le développement d’automne de Babylone se poursuit.

C’est le producteur lui-même, Yosuke Saito, qui a mentionné la chute de Babylone dans son texte sur Famitsu commentant ses résolutions du Nouvel An, y compris le souhait que NieR continue à toucher plus de gens, en partie grâce au remaster du premier opus et à un nouveau jeu mobile. Saito mentionne qu’il est impliqué dans le développement de NieR, Babylon’s Fall et un nouveau jeu, qui peut ou non avoir quelque chose à voir avec la saga NieR.

Il faut se rappeler que Saito est également producteur chez Gems Company, une société avec un style de jeux très différent de Square Enix, alors qui sait de quel nouveau jeu il s’agira. D’un autre côté, l’important est que Babylon’s Fall est toujours en développement et les Platinum Games fonctionnent très bien dans le.