Les coupons Aliexpress dans POCO M3 vont nous faire Noël.

Si vous aviez un smartphone en vue le Black Friday, arrêtez-vous un instant et lisez attentivement ce que nous allons vous dire. Le POCO M3 peut être le vôtre sur Aliexpress en 100 euros grâce aux coupons que la plateforme a lancés pour le Black Friday.

Ce terminal pour la plage d’entrée Xiaomi il n’est sur le marché que depuis quelques heures et n’a pas pu devenir plus fort. Ses caractéristiques le rendaient déjà pleinement recommandé pour le prix de vente conseillé de 150 euros avec lequel POCO l’a mis en vente, mais avec une remise aussi succulente que celle d’Aliexpress, ne pas le faire est, directement, impossible.

POCO M3: une batterie pour profiter du téléphone pendant des jours

Dans l’analyse de ce POCO M3, nous vous expliquons déjà chacun des avantages de ce smartphone particulier, parmi lesquels mis en évidence un avant tout: la batterie.

Et c’est que le terminal de la firme chinoise abrite à l’intérieur une charge de 6000 mAh de capacité * à laquelle s’ajoute, en plus, un Charge rapide de 18 W. En raison de problèmes de batterie, bien sûr, ce ne sera pas le cas.

En dehors de tout cela, avec le POCO M3, nous trouvons un smartphone avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de ROM couramment déplacé par le processeur Qualcomm Snapdragon 662 à huit cœurs.

Quant au design, son corps est en polycarbonate, agréable au toucher, avec trois teintes différentes au choix: bleu, noir et un jaune éclatant cela, en quelque sorte, donne à ce terminal sa propre identité.

L’écran et les caméras fonctionnent bien

Parlant de l’avant, le POCO M3 intègre un panneau de 6,53 pouces avec résolution Full HD + basé sur la technologie LCD. Comptez avec un petite encoche en forme de goutte d’eau en haut, où la caméra frontale de 8 mégapixels est cachée.

Si nous retournons le smartphone, nous retrouverons une autre de ses caractéristiques importantes, une fenêtre noire qui couvre une grande partie de la moitié supérieure et dans laquelle le trois caméras arrière. L’objectif principal est de 48 MP et est accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels et d’une macro de 2 mégapixels.

D’autres aspects que nous pouvons souligner à propos de ce téléphone abordable (qui pourrait vraiment faire partie de gammes plus élevées) sont le lecteur d’empreintes digitales latéral, La connectivité NFC, l’émetteur infrarouge et la prise casque 3,5 mm que nous aimons tant et manquons dans d’autres terminaux.

Profitez des coupons Aliexpress et des vendeurs

Si vous profitez des coupons Aliexpress disponibles, vous aurez le POCO M3 à un prix ridicule. Par exemple, la version 4 Go + 64 Go pour laquelle vous pouvez l’obtenir seulement 100 euros appliquer le coupon BF2020ES10.

La même procédure peut être appliquée aux versions avec plus de mémoire. Le POCO M3 4 Go + 128 Go peut être le vôtre pour 116 euros. Pour obtenir ce prix, vous devez d’abord recevoir le coupon du vendeur, puis sélectionner cette version du mobile ici. Une fois que vous êtes dans le panier, vous verrez comment le coupon du vendeur s’applique directement à vous et vous pouvez ajouter le coupon BF2020ES12 afin que vous ayez le prix final de 116,04 euros.

Si vous recherchez une expédition depuis l’Espagne, avec les coupons du vendeur et en appliquant plus tard le coupon BF2020ES12 il reste POCO M3 4 Go + 64 Go à 110 euros et, sa version avec plus de capacité 4 Go + 128 Go à 132 euros.

Le choix vous appartient, nous vous donnons les options. Suivez les étapes calmement et Profitez d’un nouveau LITTLE à un prix jamais vu auparavant!